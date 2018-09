02.09.2018

Bürgermeister von Partnerstadt Hettstedt ist gestorben

In Vöhringen, der Partnerstadt von Hettstedt, herrscht Bestürzung über den Tod des beliebten Politikers. Er wurde nur 40 Jahre alt.

Der Bürgermeister der Vöhringer Partnerstadt Hettstedt ist am frühen Samstagmorgen überraschend gestorben. Das teilt die Stadt in Sachsen-Anhalt auf ihrer Internetseite mit. Danny Kavalier wurde nur 40 Jahre alt.

Todesursache war Medienberichten zufolge ein Herzinfarkt. Die Mitarbeiter der Hettstedter Stadtverwaltung lassen wissen: „Wir alle haben ihn als lebensfrohen und engagierten Mann kennengelernt, der entscheidend zur Entwicklung der Stadt Hettstedt beitrug. Umso betroffener macht uns sein plötzlicher und viel zu früher Tod.“

Bürgermeister Karl Janson betont die Leistung von Danny Kavalier

Der Vöhringer Bürgermeister Karl Janson schreibt in einem Nachruf: „Tief erschüttert nehmen wir Kenntnis vom Tod des Kollegen, eines aufrechten Demokraten, eines profilierten und engagierten jungen Kommunalpolitikers, ja von unserem Freund Danny Kavalier.“ Der plötzliche Tod mache ihn und viele Vöhringer sehr betroffen. Mit Hochachtung und Dank betont Janson Kavaliers wertvollen Beitrag zur Belebung der Städtepartnerschaft sowie seinen Beitrag zur Deutschen Einheit und zu einem friedvollen Zusammenleben in Europa. Mitgefühl gelte den Kindern, der Lebenspartnerin, der Familie und allen, die ihm nahe standen. Danny Kavalier, Mitglied der CDU, war sieben Jahre lang Bürgermeister von Hettstedt. Geboren wurde der Jurist 1978 in der Lutherstadt Eisleben. (az)