vor 38 Min.

Bürgermeisterwahl in Illerkirchberg: Markus Häußler liegt im ersten Wahlgang vorne

In Illerkirchberg haben die meisten per Brief gewählt. Weil kein Kandidat die absolute Mehrheit erreicht hat, findet ein zweiter Durchgang statt.

Plus Keiner der fünf Bürgermeister-Kandidaten hat bei der Wahl in Illerkirchberg die absolute Mehrheit erreicht. Sie alle haben aber noch eine Chance beim zweiten Wahlgang.

Von Carolin Lindner

Die Illerkirchberger müssen noch drei Wochen warten, bis klar ist, wer ihr neuer Bürgermeister wird. Bei der Bürgermeisterwahl am Sonntag hat keiner der fünf angetretenen Kandidaten die absolute Mehrheit geholt. Deswegen findet am Sonntag, 2. August, der zweite Wahlgang oder die Neuwahl statt. Denn anders als in Bayern ist dies keine Stichwahl.

Wahlgewinner war am Sonntag in Illerkirchberg trotz der verfehlten absoluten Mehrheit der 35-jährige Diplom-Verwaltungswirt Markus Häußler mit 34,78 Prozent der Stimmen. Ihm folgten Sascha Vespermann, 30 Jahre alt, in Ay aufgewachsen und ehemaliger Sendener Stadtrat, mit 24,25 Prozent und der 49-jährige Diplom-Finanzwirt Steffen Buse mit rund 21,52 Prozent.

Wahlbeteiligung war in Illerkirchberg sehr hoch

Angetreten waren außerdem der 56-jährige stellvertretende Bürgermeister Giuseppe Lapomarda (19,32 Prozent) und Samuel Speitelsbach, der lediglich zwei Stimmen bekam. Der 60-jährige Amtsinhaber Anton Bertele ist, wie bereits berichtet, nicht noch einmal zur Wahl angetreten. Die überwiegende Mehrheit der Ober- und Unterkirchberger wählte per Brief. Insgesamt lag die Wahlbeteiligung bei rund 64 Prozent.

Wenn am 2. August erneut gewählt wird, dürfen alle fünf Kandidaten nochmals antreten, es gibt keine Stichwahl zwischen den beiden besten Bewerbern, wie es in Bayern üblich ist. Und noch mehr: Auch jeder andere, der Bürgermeister werden möchte, kann dann kandidieren. Bis Mittwochabend um 18 Uhr besteht die Möglichkeit, seine Kandidatur bei der Gemeindeverwaltung einzureichen, teilt die Verwaltung mit. Dann werden die Stimmzettel gedruckt. Für die Neuwahl am 2. August reiche dann die einfache Mehrheit, um neuer Bürgermeister in Illerkirchberg zu werden. Ebenso anders als in Bayern: Der Nachfolger bestimmt, wann er in seinem Amt anfängt. So lange führt der zuvor amtierende Rathauschef die Geschäfte.

Amtsinhaber Anton Bertele hört auf

Amtsinhaber Anton Bertele wundert es eigenen Angaben nach nicht, dass die Wahl in den zweiten Durchgang geht. Das sei bei vier oder fünf Bewerbern normal, sagt er auf Anfrage unserer Zeitung. Und: „Bei dem sonst oft herrschenden Mangel an Kandidaten für ein Bürgermeisteramt deutet es darauf hin, dass unsere Gemeinde sehr attraktiv ist“, sagt Bertele. Er ist ebenso mit der hohen Wahlbeteiligung sehr zufrieden. Das Interesse sei einfach höher, wenn die Karten im Rathaus neu gemischt werden, so der scheidende Verwaltungschef.

Bertele geht davon aus, dass sein Nachfolger zeitnah die Geschäfte übernehmen wird. Schließlich hätte die Bürgermeisterwahl ursprünglich schon am 21. Juni stattfinden sollen und wurde wegen der Corona-Pandemie auf den 12. Juli verschoben.

Hier lesen Sie mehr aus der Region:

Rentner fährt seine eigene Frau an

Thomas Müller und seine Frau Lisa feiern Erfolge bei Reitturnier in Babenhausen

Themen folgen