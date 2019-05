00:32 Uhr

Bürgerstück im Glacis zum Stadtjubiläum

Karten sind ab sofort kostenlos erhältlich

Zum Stadtjubiläum bringt die Stadt Neu-Ulm ihre Geschichte als heitere Revue auf die Theaterbretter. Am Samstag, 29. Juni, und Sonntag, 30. Juni, wird das Bürgertheater „Napoleon geht baden“ im Stadtpark Glacis aufgeführt. Grundlage des Stückes war die Idee, dass Neu-Ulms junge Geschichte zum Stadtjubiläum von Bürgern in einem Theaterstück erzählt wird: bewegte 150 Jahre, die von Kaisern, Königen, Pionieren und Machern geprägt waren.

Genügend Stoff also für ein Theaterstück, da sind sich Autor Florian L. Arnold und Regisseurin Marion Weidenfeld sicher. Anspruch ist es, die Neu-Ulmer Geschichte in ein unterhaltendes und abendfüllendes Stück zu fassen. „Man kann und sollte es mit den Tatsachen in einem solchen Theaterstück, das ja in erster Linie unterhalten und auf die Neu-Ulmer Historie aufmerksam machen soll, nicht so ernst nehmen“, sagt Arnold. Ausgehend von Fakten habe er es sich deshalb erlaubt, den historischen Figuren, beispielsweise Napoleon Bonaparte, ihre ganz eigene Sicht oder Interpretation der Geschichte zu geben.

18 Schauspieler aus der Bürgerschaft, 30 bis 40 Musiker der Neu-Ulmer Stadtkapelle, zwölf Square-Dancer, rund 30 Mitglieder aus Trachtentanz- und Stubenmusik-Gruppen sowie Markus Munzer-Dorn (Gitarre) und Hannes Kalbrecht (Piano) sollen dem Theaterstück an den beiden Aufführungstagen Leben einhauchen. Die Musik wurde von Munzer-Dorn komponiert und arrangiert. Um Bühnenbild und Kostüme kümmert sich Mark Klawikowski. Das Berufskolleg für Modedesign vom Zentrum für Gestaltung in Ulm hat darüber hinaus 16 Uniformhemden und Napoleons Umhang entworfen und hergestellt. Für die Choreografie der Tanzszene zeichnet Domenico Strazzeri verantwortlich. Die Proben für „Napoleon geht baden“ in der Musikschule der Stadt Neu-Ulm laufen bereits seit Monaten.

Die Aufführungen am 29. und 30. Juni auf der Veranstaltungsbühne im Stadtpark Glacis beginnen jeweils um 19 Uhr. Die Spielzeit beträgt rund zwei Stunden. Kostenlose Tickets für beide Aufführungen gibt es ab sofort im Neu-Ulmer Bürgerbüro am Petrusplatz sowie im Rathaus. Das Publikum hat freie Platzwahl. Bei schlechtem Wetter werden die Aufführungen in den großen Saal des Edwin-Scharff-Hauses verlegt. (az)

