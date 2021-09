CSU-Sieg im Wahlkreis Neu-Ulm? Alexander Engelhard setzt sich ab

Plus Wer folgt auf Georg Nüßlein im Wahlkreis Neu-Ulm? Holt die CSU trotz Maskenaffäre das Direktmandat? SPD-Politiker Brunner reagiert schon jetzt frustriert.

Wer folgt auf Georg Nüßlein? Seit Bestehen der Bundesrepublik konnte die CSU im Wahlkreis Neu-Ulm bisher bei jeder Bundestagswahl das Direktmandat holen. Und dieses Mal? Wie sehr schadet die Maskenaffäre der Partei? Nach knapp einem Viertel der ausgezählten Gebiete glaubt zumindest Neu-Ulms Landrat Thorsten Freudenberger: "Da passiert nichts mehr."