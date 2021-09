Ekin Deligöz von den Grünen hätte sich im Wahlkreis Neu-Ulm mehr erhofft

Plus Ekin Deligöz zieht zwar sicher wieder in den Bundestag ein, ist aber trotzdem etwas enttäuscht. Für die Regierungsbildung hat sie eine klare Forderung.

Die Grünen sind bei der Wahlparty im Restaurant Hakuna Matata in Neu-Ulm hin und hergerissen. Einerseits legen sie sowohl im Bund als auch im Wahlkreis Neu-Ulm zu. Andererseits hätten sie sich mehr erhofft.