Grünen sind stärkste Kraft in Ulm: Wie reagiert die CDU?

Ein Stadt-Land-Gefälle: Umso weiter vom Ulmer Münster entfernt, umso besser wurden für die CDU in der Region die Ergebnisse bei der Bundestagswahl.

Plus Sowohl bei den Zweitstimmen als auch bei den Erststimmen haben die Grünen in der Universitätsstadt gewonnen. Das Direktmandat sichert der CDU nur das starke Abschneiden auf dem Land. Nun ist guter Rat teuer.

Von Oliver Helmstädter

Mit 26,8 Prozent der Erststimmen und 24,1 Prozent der Zweitstimmen liegen die Grünen im Wahlbezirk der Universitätsstadt Ulm deutlich vor der CDU (24,16 und 20,13 Prozent) und der SPD (19,74 und 22,08 Prozent). Im gesamten Wahlkreis hingegen liegt die CDU sowohl bei den Erststimmen für die Direktkandidatin Ronja Kemmer (32,73 Prozent) als auch den Zweitstimmen (25,57 Prozent) bis zu 14 Prozentpunkte vor den beiden Verfolgern. In den Gemeinden des Alb-Donau-Kreises reißt die CDU oftmals die 40- vereinzelt auch die 50-Prozent-Marke. Auf dem Land also hui, in Ulm eher pfui, heißt das sehr vereinfacht.

