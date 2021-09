Wahlergebnis in Ulm: Ronja Kemmer (CDU) holt wieder das Direktmandat

Plus Rund um Ulm ist es eigentlich wie immer: Die direkt gewählte Abgeordnete für Ulm und den Alb-Donau-Kreis kommt von der CDU. Die Spannung steigt beim Kampf um die Podestplätze.

Die Spannung rund um Ulm spielte sich nicht an der Spitze ab. Aber um den zweiten Platz geht es dann doch ziemlich eng zu. Die CDU-Bundestagsabgeordnete Ronja Kemmer hat wie erwartet ihr Direktmandat im Wahlkreis Ulm verteidigt. Bei Redaktionsschluss lag sie bei 346 von 369 ausgezählten Wahlbezirken bei den Erststimmen mit 32,84 Prozent deutlich vor Marcel Emmerich (Grüne, 18,68 Prozent) und Jan Rothenbacher ( SPD, 18,18). Auch bei den Zweitstimmen lag zu diesem Zeitpunkt die CDU mit 27,7 Prozent vorne. Es folgten SPD (20,58) und Grüne (17,61) und FDP (14,46 Prozent).