Bundestagswahl 2021

vor 46 Min.

Wahlsieger Alexander Engelhard (CSU): Das war ein Riesenerfolg

Am Wahlabend musste der frisch gewählte Bundestagsabgeordnete Alexander Engelhard von der CSU (links) viele Fragen beantworten.

Plus Mit einem solch guten Ergebnis hat der CSU-Bundestagskandidat Alexander Engelhard nicht gerechnet. Nach seinem Erfolg gibt der Müller aus Attenhofen ein Versprechen ab.

Von Ronald Hinzpeter

Es gab sicherlich schon spannendere Abende im Leben von Alexander Engelhards Töchtern. Die saßen im großen Sitzungssal des Neu-Ulmer Landratsamts still in der Ecke und spielten das Kartenspiel Uno. Für ihren Vater jedoch war das sicherlich einer der Einschneidendsten, denn dieser 26. September hat sein Leben und das seiner Familie entscheidend verändert: Jetzt ist er nicht mehr nur der Biomüller von Attenhofen, sondern der CSU-Bundestagsabgeordnete für den Wahlkreis Neu-Ulm - und als solcher ziemlich oft in der Bundeshauptstadt anzutreffen.

