Bundestagswahl 2021

vor 17 Min.

Wo wurde wie gewählt? Unsere Wahlanalyse für den Landkreis Neu-Ulm

Plus Das Direktmandat im Wahlkreis Neu-Ulm ging trotz Maskenaffäre an den CSU-Mann. Wie kann das sein? Wo bekam er seine Stimmen? Und was war mit den anderen Kandidaten?

Von Ronald Hinzpeter

Wie würde er abschneiden? Schafft er es überhaupt? Das waren Fragen, die sich vor dieser Wahl viele stellten. Doch der CSU-Mann Alexander Engelhard hat am vergangenen Sonntag aus dem Stand im Wahlkreis Neu-Ulm mit 37,2 Prozent der Erststimmen ein deutlich besseres Ergebnis geholt als seine Partei (31,5). Was als persönlicher Vertrauensbeweis gelten kann, muss allerdings die Christsozialen nicht grämen, denn das sind sie eigentlich gewöhnt: Georg Nüsslein hatte immer wieder bessere Ergebnisse eingefahren als die CSU, zuletzt vor vier Jahren. Da wurde er zwar auch ein Opfer des allgemeinen negativen Bayerntrends, doch immerhin schaffte er noch 44,6 Prozent. Das waren 4,7 Prozentpunkte mehr als die Partei erringen konnte. Sein Nachfolger Engelhard hat also noch Luft nach oben, wie sich beim Blick in die Wahlergebnisse zeigt.

