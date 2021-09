Xaver Merk ist enttäuscht über das Abschneiden der Linken im Wahlkreis Neu-Ulm

Plus Die Linke hat bei der Bundestagswahl kräftig Federn lassen müssen. Diese Gründe sieht Xaver Merk, der Kandidat im Wahlkreis Neu-Ulm, dafür.

Dass er nicht in den Bundestag einziehen würde, war Xaver Merk von Anfang an klar. Der Kandidat der Linken im Wahlkreis Neu-Ulm stand nicht auf der Landesliste. Aber ein besseres Ergebnis hätte er sich schon erhofft – für sich persönlich, vor allem aber auf Parteiebene. Für das Abschneiden seiner Partei sieht er zwei Hauptgründe.