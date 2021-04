23:04 Uhr

Bundestagswahl: CSU-Kandidat Alexander Engelhard spricht über seine Ziele und Georg Nüßlein

Alexander Engelhard aus Weißenhorn setzt sich durch und tritt als Direktkandidat für den Bundestag an.

Plus In der Eissporthalle in Neu-Ulm entscheidet die CSU über ihren Neuanfang. Und doch geht es dabei viel um Georg Nüßlein. Wie sich die Kandidaten abgrenzen.

Von Sebastian Mayr

Am Ende wird die Verliererin beinahe stärker umworben als der Mann, der sich im direkten Duell durchgesetzt hat. "So ein Abend wie heute kann auf dem politischen Weg auch ein Schritt nach vorn sein", sagt Neu-Ulms CSU-Kreischef Thorsten Freudenberger. Und Georg Schwarz, der den CSU-Kreisverband Günzburg kommissarisch führt, betont: Man wolle Julia Dümmler unbedingt dabei behalten. 65 Stimmen hat die 44-jährige Rechtsanwältin bekommen, für ihren Gegenkandidaten Alexander Engelhard, 48, votierten 95 Delegierte. Gegenkandidat? Vor der Abstimmung spricht Schwarz sogar von einem Gegenentwurf.

Themen folgen