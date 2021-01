vor 3 Min.

Bundestagswahlen: Die Parteien starten in Corona-Zeiten in den Wahlkampf

Plus Einige Parteien im Wahlkreis Neu-Ulm haben schon ihre Kandidaten festgelegt. Darunter sind bekannte Gesichter – doch die Pandemie macht allen zu schaffen

Von Peter Wieser und Christoph Lotter

Noch liegt die Bundestagswahl in weiter Ferne. Während die meisten Bürger aktuell noch ganz andere Sorgen plagen, laufen die Wahlkampfmotoren der Politiker so langsam an. Einige Partien im Bundestagswahlkreis 255 Neu-Ulm haben bereits ihre Direktkandidaten für den Urnengang im Herbst festgelegt – teils offiziell, teils inoffiziell. Und doch stottert es gewaltig in den Partei-Getrieben. Corona bremst nicht nur die üblichen Zusammenkünfte aus – die sind in Zeiten der Pandemie und Kontaktbeschränkungen nicht möglich. Die Pandemie hat auch Auswirkungen auf den Wahlkampf. Im Gespräch mit unserer Redaktion, erklären die Direktkandidaten wie sie mit dieser außergewöhnlichen Situation umgehen.

Bundestagswahl: CSU nominiert Nüßlein erst im Frühjahr

Erst im April oder Mai soll die erneute Nominierung des Bundestagsabgeordneten Georg Nüßlein erfolgen, möglicherweise in einer Präsenzveranstaltung – angesichts der hohen Anzahl an Delegierten sicherlich eine Herausforderung. „Die Corona-Krise hat schon einmal das Nominierungsverfahren gehörig durcheinandergebracht“, erklärt Nüßlein. „Es wird heuer also einen kurzen Wahlkampf geben.

Das ist auch nicht schlimm, haben wir als Politik nun wahrlich genug zu tun.“ Nüßlein übt dabei allerdings scharfe Kritik an der SPD, die, wie er sagt, das völlig verkenne und bereits im Wahlkampfmodus sei. Vizekanzler Olaf Scholz mache auf SPD-Kanzlerkandidat und schicke CDU-Gesundheitsminister Jens Spahn pressewirksam einen „investigativen“ Fragenkatalog zu seiner Impfstrategie zu. „Was soll das?“, kritisiert Nüßlein. Das verunsichere die Bevölkerung und trage nicht dazu bei, die Lage zu verbessern.

Wahlkampf: SPD will den Februar noch abwarten

Voraussichtlich Anfang Februar wird die SPD ein drittes Mal Karl-Heinz Brunner als Direktkandidaten im Wahlkreis bestätigen. Im vergangenen Sommer hatte Brunner angekündigt, dass er wieder für den Bundestag kandidieren möchte. Der ehemalige Illertisser Bürgermeister, der auch Unterbezirksvorsitzender ist, erklärt, die Nominierung werde mit Hygienekonzept und entsprechender Dauer so gestaltet, dass die Delegierten ihre Stimme abgeben könnten. Im Hinblick auf den Wahlkampf werde man den Januar und den Februar abwarten.

„Wenn wir in der pandemischen Lage bleiben, dann gibt es nur die Möglichkeit, mithilfe der Medien mit den Menschen in Kontakt zu bleiben und Ziele zu präsentieren.“ Im Vordergrund stünden für ihn drei Themen der Sicherheit, auch in pandemischen Situationen: Die, die Menschen brauchten, um sicher zu leben, wozu auch ein funktionierendes Gesundheitssystem zähle, die Sicherheit der Arbeitsplätze sowie im Bereich der Bildung und die Sicherheit der Versorgung im Alter – für die Menschen alles elementare Themen. Hinsichtlich der Pandemie könne man auf keinen Erfahrungsschatz zurückgreifen.

Die Grünen bieten Online-Webinare an

Ekin Deligöz wurde bereits als Direktkandidatin für die Grünen im Wahlkreis bestätigt..Die Bundestagsabgeordnete macht sich auf unsichere Zeiten bezüglich des Wahlkampfs gefasst. „Wir fahren, bei allem, was wir aktuell machen, komplett auf Sicht“, sagt sie. Alle Erfahrungen, die sie in den vergangenen Jahren gemacht habe, würden ihr in der aktuellen Situation nicht helfen. Sicher sei lediglich: „Das Internet wird eine große Rolle spielen.“ Ihre Partei biete zum Beispiel Online-Webinare an, das könne man mit virtuellen Info-Veranstaltungen vergleichen.

„Das wird auch gut angenommen“, sagt Deligöz, „aber so viele Menschen wie normal erreichen wir damit natürlich nicht. Insgesamt fehlt uns der niedrigschwellige Zugang.“ Denn das Internet sei eine Schwelle, die erst überwunden werden müsse. Trotzdem: „Viele Zeitungsleser schicken mir ihre Kommentare zu einem Artikel etwa per Mail oder auf Twitter zu.“ Deligöz ist der Meinung, dass die Medien, die Presse und soziale Netzwerke in diesem Wahlkampf eine viel größere Rolle spielen werden. „Das ist spannend“, sagt sie, „wir müssen und werden viel ausprobieren und über längere Zeit auswerten.“

FDP-Kandidatin hat ihr Wahlkampfteam bereits zusammengestellt

Bei den Freien Demokraten gibt es mit Anke Hillmann-Richter aus Ulm, Fachdienstleiterin Zentrale Dienste/Sozialplanung bei Landratsamt Alb-Donau-Kreis im Dezernat Jugend und Soziales bereits seit September vergangenen Jahres eine Direktkandidatin. Sie hat ihr Wahlkampfteam bereits zusammengestellt, das sich auf de neue Pandemie-Situation einstellen muss. „Wir werden in jedem Fall die klassischen Printmedien mehr in den Blick nehmen müssen, um auch die ältere Bevölkerung und die mit den technischen Möglichkeiten weniger vertrauten Menschen zu erreichen“, sagt sie.

Die Zeitungen seien nach wie vor das A und O und wichtiger denn je. Wenn man auf den Frühling blicke, bestehe vielleicht doch die Hoffnung, dass sich der Wahlkampf nach draußen verlagere. Schwerpunktthema sei für sie absolut die Sozialpolitik – auch wenn man dies nicht auf Anhieb mit der FDP verbinde. Aber das sei ihr beruflicher Hintergrund. „Was in jedem Fall, gerade in unserem Wahlkreis, eine wichtige Rolle spielen wird, ist die Mobilität. Es muss in irgendeiner Form gelingen, Umwelt, Arbeitsplätze und Mobilität zu verbinden.“

Die AfD hat noch keinen Direktkandidaten für den Bundestag

Die Alternative für Deutschland hat noch keinen Direktkandidaten benannt. Gerd Mannes aus Leipheim, Vorsitzender des Günzburger Kreisverbandes und Landtagsabgeordneter, sagt dazu: „Wir haben diesbezüglich noch keine konkreten Planungen und müssen uns noch abstimmen.“ Das soll auf einem Parteitag geschehen, ein genauer Termin stehe aber noch nicht fest. Die Corona-Pandemie habe einiges über den Haufen geworfen. Mannes: „Klar ist, es trifft uns hart, dass keine großen Veranstaltungen erlaubt sind, das ist für uns ein Problem.“ Sollten auch im Sommer noch keine üblichen Wahl-Veranstaltungen erlaubt sein, möchte der Landtagsabgeordnete vermehrt auf Plakate, Flyer und Anzeigen setzen. „Unser Parteiprogramm ist aktuell noch in Arbeit, wir sehen uns im freiheitlich-konservativem Spektrum, aus dem sich die CSU immer mehr zurückzieht“, berichtet er. Das bedeute, die AfD beschäftige sich unter anderem mit dem Thema Bürgerrechte. „Im Bereich der Corona-Regeln ist vieles sinnfrei und mit gesundem Menschenverstand nicht nachzuvollziehen.“

Linke: Es ist nicht die erste Kandidatur für Xaver Merk

Xaver Merk aus Senden ist bereits als Direktkandidat der Linken vorgeschlagen. Diese Kandidatur ist nicht seine erste – und doch ist sich Merk sicher: „Diesmal wird es ganz anders als in den bisherigen Wahlkämpfen.“ Er bereite sich deshalb zweigleisig vor. „Wir würden sehr gerne Hausbesuche machen, aber das wird wohl sehr schwierig werden mit Corona.“ Es werde auch kaum Info-Stände geben, vermutet Merk. Stattdessen werde viel plakatieren, Flyer verteilt und das Internet, die Presse und die sozialen Medien würden eine große Rolle spielen. „Insgesamt denke ich aber, dass die Situation und der fehlende persönliche Kontakt im Wahlkampf kein großer Nachteil für die Parteien und Kandidaten ist“, sagt Merk. Denn bei Bundestagswahlen sei eher die politische Großwetterlage wichtig. Zur Finanzierung der Corona-Krise will Merk große Einkommen und Vermögen heranziehen und kleine Einkommen und Familien entlasten. Möglich wäre etwa ein Spitzensteuersatz wie zu Zeiten von Kanzler Helmut Kohl: „Damals lag dieser bei 52 Prozent.“

Bei der ÖDP tritt eine Weißenhornerin an

Für die ÖDP wird die Weißenhorner Musiklehrerin Krimhilde Dornach in den Wahlkampf ziehen. Sie will, wie sie bei ihrer Nominierung im Dezember sagte, die Zukunft enkeltauglich machen durch einen absoluten Vorrang für den Schutz der Lebensgrundlagen. Aktiv wolle sie für mehr Transparenz und gegen Korruption eintreten.

