15:41 Uhr

Bundeswehr sorgt mit Einsatz für Verwirrung

In Ulm sorgte ein Hubschrauber für Verwirrung. Ein Hubschrauber vom Typ NH 90 bei einem Testflug am Himmel über Nordschwaben.

Helikopter kreist am Mittwoch lange über der Stadt. "Hat das mit dem Drogenfund zu tun?", fragten sich Beobachter. Jetzt ist das Rätsel gelöst.

Was ist da los am Himmel? Dies haben sich am Mittwochabend nicht wenige Ulmer gedacht. Auch der ein oder andere Besucher des Weihnachtsmarktes dürfte sein Handy gezückt haben. Für Aufsehen sorgte der Einsatz bei Bürgern wohl auch deshalb, weil nur wenige Tage zuvor in Neu-Ulm ein Schlag gegen die Drogenmafia ausgeführt wurde, auch hier war ein Helikopter im Einsatz. Ein Verdächtiger ist noch immer flüchtig.

Da in Sachen Hubschrauber selbst die Polizei ratlos war, bringt am Donnerstag ein Anruf bei der Luftwaffe in Laupheim Licht ins Dunkel. Es habe sich um einen Übungseinsatz von dort stationierten Soldaten, genauer: Piloten, gehandelt, sagt Theo Wermeling, der Presseoffizier beim Hubschraubergeschwader 64. In der Luft war ein Airbus-Hubschrauber. Ausbildungsflüge wie der am Mittwoch seien ab und an nötig. Der Luftraum über Ulm wurde gewählt, denn auf dem Plan standen Manöver über „urbanem Gebiet“. Die Flughöhe habe rund 4000 Fuß (über Meeresspiegel) betragen, das seien rund 1200 Meter. Der Heli kreiste rund 600 Meter über der Stadt. (rau)

Themen folgen