Bunte Vielfalt des Schaffens

Kunstverein Neu-Ulm präsentiert im Edwin-Scharff-Haus einen breiten kreativen Querschnitt

Noch bis zum Sonntag ist die Jahresausstellung des Kunstvereins Neu-Ulm im Edwin-Scharff-Haus zu sehen. Ausgestellt sind auch die Werke der Künstler, die den diesjährigen Kunstpreis der Sparkasse Neu-Ulm/Illertissen erhielten: Erstpreisträgerin ist Myrah Adams, die derzeit auch in den Räumen des Medizinischen Dienstes der Krankenversicherung in Ulm eine Einzelausstellung zeigt; auf Rang zwei wurde der Autodidakt Walter Holl für ein Doppelporträt einer Frau gesetzt, das wie aus den 20er Jahren stammend anmutet. Den Foto-Preis erhielt erneut die Neu-Ulmer Filmemacherin Sibylle Tiedemann, die im Chorgestühl des Ulmer Münsters fotografiert hatte.

Die Bilder, Fotografien und Objekte, die zu sehen sind, stammen von in der Region bekannten Künstlern und Künstlerinnen wie Peter und Franziska Degendorfer, Jörg Eberwein, Elfi Frauendorf, Stefan Grzesina, Reinhard Köhler, Reintraud Semmler, Uta Weberruß und vielen anderen. Christian Greifendorf platziert einen gesprayten weiblichen Akt in seinen Werken. Reiner Schlecker zeigt zwei verfremdete Tier-Objekte. In seiner andeutungsreichen Mausefalle naschte ein Mäuschen nicht an Käse, sondern an Gold. „She likes gold more than anything else“ ist das Werk überschrieben. Myrah Adams’ „Traumregistratur mit Echinoidea“ kombiniert reale Elemente auf surreale Weise aus dem täglichen Arbeitsleben mit schwebenden Seeigeln und springenden Geparden. Inge Schmatz fotografierte Papierflieger. Reinhard Köhler stellt Objekte mit winzigen menschlichen Figuren aus. Christine Söffings Installation „Sind dort die Wiesen so wie hier?“ lässt auf einem Bildschirm Wiesenlandschaften virtuell am Betrachter vorbeiziehen, während reale Pflanzen in Blumentöpfen vor dem Bildschirm stehen. (köd)

ist am heutigen Freitag und am Samstag von 14 bis 18 Uhr zu sehen, am Sonntag von 11 bis 17 Uhr.

