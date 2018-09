10:00 Uhr

Burger King kommt ins Gewerbegebiet

Restaurant statt Reifen: Der Bauausschuss genehmigt den Antrag, ein Gebäude umzubauen. Damit gibt es nach sieben Jahren wieder eine Filiale der Fast-Food-Kette.

Von Carolin Lindner

Freunde des Fast Foods können sich freuen: Burger King kommt zurück nach Senden. Nachdem bereits vergangene Woche bekannt wurde, dass die Kette Pläne für eine neue Filiale in Senden bei der städtischen Verwaltung eingereicht hat, steht diesen nun nichts mehr im Weg: Der städtische Planungs-, Bau- und Umweltausschuss genehmigte am Dienstag in seiner Sitzung den entsprechenden Bauantrag ohne Diskussion. Dieses Verfahren ist in Senden bei unstrittigen Sachen üblich. Und der Antrag entspreche den Vorgaben des Bebauungsplans, sagte Bürgermeister Raphael Bögge. Nun muss das Landratsamt die Anfrage noch überprüfen.

Burger King ist mit einem Drive in geplant

Die Schloss Burger GmbH hat in Senden zunächst beantragt, die bestehende Nutzung einer Teilfläche des Gebäudes ändern zu lassen: vom Reifenhandel zum Restaurant. Mit der Genehmigung kann der Fast-Food-Anbieter mit dem geplanten Umbau des Gebäudeteils anfangen. Burger King will demnach rund 350 der insgesamt 1100 Quadratmeter großen Fläche von dem Privatbesitzer pachten. Neben dem Restaurant soll es den Plänen nach zudem einen Auto-Schalter geben.

Die neue Filiale soll im Sendener Norden am Ende der Berliner Straße entstehen. Ausgesucht hat sich die Fast-Food-Kette dafür das Eckhaus an dem Kreisverkehr nahe der Bundesstraße 28, in dem früher Reifen Premio war. Wann der Umbau beginnen kann, ist derzeit noch unklar. Burger King hatte seine letzte Sendener Filiale vor gut sieben Jahren zugemacht. Diese befand sich ebenso im Norden der Stadt, genauer gesagt im Iller-Center. Damals teilte die Kette lediglich mit, dass das Unternehmen es bedauere, „seine Gäste an diesem Standort nicht mehr bedienen zu können“.

Burger King wechselt in der Region oft den Standort

Burger King schließt nicht nur in Senden seine Filialen – und eröffnet sie wieder. Das Restaurant in Neu-Ulm bei Möbel Mahler stand ebenso ab 2011 einige Jahre leer, damals waren Probleme mit dem Pächter der Grund. Und auch in Ulm am Blaubeurer Ring hat Burger King schon einmal das Restaurant geschlossen und an derselben Stelle zehn Jahre später, im Jahr 2002, wieder neu geöffnet. Der Grund für die damalige Neueröffnung waren offenbar erhoffte Vorteile durch die Ansiedlung von Ikea und dem Fachmarktzentrum in der Nachbarschaft. Ein neuer Standort öffnete dagegen erst vor gut einem Jahr auf dem Gewerbegebiet an der A7 und B10 zwischen Neu-Ulm und Nersingen. Nun soll also auch in Senden ein erneuter Anlauf genommen werden. Damit wäre die Kette fünfmal in der Region vertreten.

Der Sendener Bürgermeister Raphael Bögge sagte, dass Burger King gut an den gewählten Standort passe, vor allem da zusätzlich ein Auto-Schalter geplant werde. „Ich glaube, ein Burger King würde sich in der Innenstadt nicht so gut machen“, sagte Bögge.

Themen Folgen