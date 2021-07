Burgrieden

vor 19 Min.

Geformte Leinwände und aktuelle Bildhauerei - Neues in der Villa Rot

Die Kunst wagt sich an den Rand des Designs und Werke flunkern vor, eine Funktion zu erfüllen. So wie die Flugzeug-Cockpit-Schablonen, die Nicolas Pelzer entwirft.

Plus In zwei neuen Ausstellungen fragt die Villa Rot in Burgrieden: Wie nahe liegt Kunst an Design, Ästhetik an Funktion? Und was sagt uns die blanke Leinwand?

Von Veronika Lintner

Der Neue fühlt sich sehr willkommen: Thomas Schmäschke, seit diesem Sommer neuer Leiter des Museums Villa Rot in Burgrieden, erzählt lächelnd von seinen ersten, "sehr arbeitsamen" Wochen. Er hat in diesen Tagen die letzte Idee vollendet, die sein Vorgänger Marco Hompes hier auf dem Grünen Hügel hinterlassen hat. "High End. Aktuelle bildhauerische Positionen" und "Shaped Canvases" - diese zwei neuen Ausstellungen waren eigentlich Hompes Projekte. Schmäschke hat sie in der Villa eingerichtet, das "Feintunig" vorgenommen, er stand per Video-Anruf immer wieder in Kontakt mit Hompes, und so hat er den Auftrag vollendet - "so, wie er sich das vorgestellt hat", versichert Schmäscke. Was diese beiden Ausstellungen verbindet? Sie werfen Fragen auf und schlagen Finten. Sie täuschen Funktion vor und spielen mit dem Zweifel: Ist das Kunst - oder ist das für etwas zu gebrauchen?

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen