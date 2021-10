Burgrieden

Süßwaren, Frachtschiffe und teure Warhols: Kunstsalon 2021 in der Villa Rot

Plus Von Skulptur bis Fotografie, von Markus Lüpertz' Werken bis zur frischen Neuentdeckung - das bietet der Rote Kunstsalon in der Villa Rot in Burgrieden.

Von Veronika Lintner

Einmal im Jahr verwandelt sich die Villa Rot in einen Szene-Treff. Da strömen Galeristen aus halb Deutschland und jenseits der Grenzen auf die grüne Anhöhe über Burgrieden - Ortsteil Rot, oberschwäbisches Idyll. Hier in der Villa mit Ausblick präsentieren sie dann ihre Trümpfe, Klassiker und Neuentdeckungen, dicht an dicht. Stammgäste gibt es hier, für manche fühlt es sich an wie ein kleines, feines Klassentreffen des zeitgenössischen Kunst-Markts. "Manche Galeristen lagen sich zur Begrüßung gleich in den Armen", erzählt Thomas Schmäschke. Keine Selbstverständlichkeit in diesem Geschäft um den Wert der Kunst - das weiß der neue junge Leiter des Museums Villa Rot. 2020 musste dieses Haus noch zittern, ob der Kunstsalon überhaupt stattfinden kann. Doch jetzt rechnet Schmäschke wieder mit Scharen von Neugierigen, Kunstverrückten, auch Kaufkräftigen - bis 17. Oktober. Was der Salon bei seiner 6. Ausgabe bietet? Hausnamen wie Warhol und Lüpertz, aber auch schillernd Neues.

