Burgrieden

vor 18 Min.

Wer zum Lachen ins Museum geht: Neue Ausstellung in der Villa Rot

In der Villa Rot in Burgrieden ist auch Loriot zu Gast - im alten Badezimmer des Hauses.

Plus Ausstellung "Lachen": Die Villa Rot zeigt Kunst, die das Zwerchfell aktiviert, provoziert und das Lachen hinterfragt. Von Mickey Maus bis Yoko Ono.

Von Veronika Lintner

Er sei ja nicht einer jener Menschen, die zum Lachen in den Keller gehen, verrät Thomas Schmäschke. Im Gegenteil. Der Leiter der Villa Rot in Burgrieden wünscht sich, dass jetzt viele Neugierige zum Lachen ins Museum gehen - in sein Museum. Unter dem Titel "Lachen: Was passiert wenn wir uns freuen" hat er Kunstwerke zusammengetragen, die das Zwerchfell aktivieren, provozieren und das Lachen hinterfragen. Von Mickey Maus über Werke von Yoko Ono und Herlinde Koelbl bis zu sehr jungen, zeitgenössischen Positionen. Dabei verblüfft die Schau: Die erste Station auf diesem Forschungstrip zum Kern Lachen, zieht allen Spaßwilligen gleich einmal den Zahn.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen