Burlafingen/Ulm

12:00 Uhr

Eine gute Idee und viel Geld: So helfen vier Mädchen dem Tierheim Ulm

Beim Besuch im Tierheim gefielen den Mädchen die zutraulichen Kaninchen am besten.

Plus Vier Schülerinnen wollen dem Tierheim Ulm helfen und gehen kurzerhand auf Sammel-Tour. Die Mädchen tragen hunderte Euro zusammen - und beeindrucken einige.

Von Sebastian Mayr

Sie hatten gelesen, dass das Tierheim Ulm finanzielle Sorgen hat. Sie wollten helfen. "In zweieinhalb Minuten war dann eigentlich alles geschwätzt", erinnern sich die Mädchen: Also zogen sie los, klingelten an den Häusern, sagten Gedichte auf - und sammelten mehr als 700 Euro Spendengeld. Nicht nur Dagmar Kaufmann-Widder, Vorsitzende des Tierheim-Vereins, ist begeistert.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

