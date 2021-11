Heftiger Wind drückt Bus von der Straße: 16 Verletzte nach Unfall bei Biberach

15 Jugendliche und der Fahrer eines Busses wurden bei einem Unfall bei Biberach verletzt. Zwei Rettungshubschrauber waren im Einsatz.

Bei einem Unfall am Dienstag bei Biberach sind 16 Menschen verletzt worden. Wie die Polizei mitteilt, habe eine Windböe einen Bus von der Straße gedrückt.

Ein 62-Jähriger habe den Bus kurz vor 13.30 Uhr von Ellmansweiler in Richtung Mettenberg gelenkt. Der Wind dort sei heftig gewesen, schildert die Polizei in einer Mitteilung. Eine Böe habe sodann den Bus erfasst.

Obwohl der Fahrer recht langsam gefahren sei, habe er das große Fahrzeug nicht auf der Straße halten können. Der Bus fuhr die fünf Meter hohe Böschung hinunter und kippte auf die Seite. Das Fahrzeug rutschte noch wenige Meter weiter und blieb so liegen.

Bus-Unglück in Biberach: 15 Jugendliche verletzt

Die Insassen, überwiegend Jugendliche im Alter von 14 bis 16 Jahren, konnten sich durch die Dachluke in Sicherheit bringen. Feuerwehr und Rettungsdienst kümmerten sich sofort um die 15 jungen Menschen und den Fahrer.

Nach bisheriger Einschätzung wurden alle leicht verletzt. Ein Insasse wurde in eine Klinik gebracht, um die genauere Einschätzung der Schwere der Verletzungen vornehmen zu können. Weitere kamen mit dem Rettungsdienst in die Klinik, Einzelne konnten auch mit den Eltern nach Hause fahren. Die beiden Rettungshubschrauber am Einsatzort mussten niemanden mitnehmen.

Vier Notfallseelsorger betreuten an der Unfallstelle die Betroffenen. Die Polizei nahm die Ermittlungen zur Ursache des Unfalls auf. Sie schätzt den Sachschaden auf rund 50.000 Euro. (AZ)