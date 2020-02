vor 53 Min.

Bus fährt in Ulm gleich zweimal auf Lastwagen auf

Zwei Auffahrunfälle kurz hintereinander haben sich am Blaubeurer Ring in Ulm ereignet.

Am und im Blaubeurer Ring in Ulm hat es gleich zwei mal gekracht. Ein Linienbus fuhr auf einen Lastwagen auf.

Rund 20 000 Euro Sachschaden sind bei dem Unfall am Montag in Ulm entstanden. Gegen 7.15 Uhr war ein Lastwagen auf der B 10 in Richtung Blaubeurer Ring unterwegs. Vor der Einfahrt in den Ring musste der 46-Jährige mit seinem Mercedes verkehrsbedingt abbremsen. Das bemerkte der nachfolgende Fahrer eines Linienbusses laut Polizei zu spät und fuhr auf.

Der Fahrer des Linienbusses und seine acht Fahrgäste blieben unverletzt

Der Laster fuhr zunächst weiter und hielt dann im Blaubeurer Ring auf Höhe der Ludwig-Erhard-Brücke/Karlstraße. Dort stieß der Bus nach Angaben der Polizei ein zweites Mal gegen den Laster. Beim Ausweichen habe er ein Schild gestreift. Der Lastwagenfahrer erlitt leichte Verletzungen. Der Busfahrer und die acht Fahrgäste blieben unverletzt.

Der Bus muss danach abgeschleppt werden

Die Polizei (Telefon 07392/96300) hat die Ermittlungen aufgenommen. Der Bus, an dem rund 20 000 Euro Sachschaden entstanden, musste abgeschleppt werden. Der Sachschaden am Lastwagen dürfte bei rund 500 Euro liegen.

Die Polizei weist darauf hin, dass Ablenkung und Unachtsamkeit häufig die Ursache von Unfällen sind. Sie rät: Vermeiden Sie jede Art von Störungen und Ablenkungsquellen, die Ihre Konzentration auf das Verkehrsgeschehen negativ beeinflussen könnten. (az)

