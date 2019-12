vor 29 Min.

Bus und Tram bleiben samstags gratis

Ulmer Gemeinderat beschließt Verlängerung bis 2022

Seit 1. April 2019 sind Fahrten mit Bus und Straßenbahn im Stadtgebiet von Ulm und Neu-Ulm an allen Samstagen kostenlos. Dieses Angebot wird länger laufen – und zwar bis voraussichtlich Herbst 2022. Dann sollen alle Arbeiten rund um den Ulmer Hauptbahnhof planmäßig abgeschlossen sein. Diese Entscheidung hat der Ulmer Gemeinderat am Mittwochabend in der letzten Sitzung des Jahres einstimmig getroffen.

1,1 Millionen Euro jährlich bezahlt die Stadt Ulm für die Gratis-Samstage an ihre Tochtergesellschaft SWU, die Busse und Straßenbahnen im Stadtgebiet betreibt. Das Geld soll den Ausfall von Einnahmen durch Fahrscheine ausgleichen. Der Betrag ist Teil des Haushalts für 2020, den die Stadträte am Mittwochabend einstimmig verabschiedet haben.

Die Weichen für die Entscheidung hatten die Stadtpolitiker bereits vor mehreren Wochen gestellt. Bereits im November hatten Räte aller Fraktionen angekündigt, einer Verlängerung der Gratis-Samstage zuzustimmen. Das Angebot stellt ein Entgegenkommen für die Einzelhändler dar, die über die umfangreichen Bauarbeiten und die damit verbundene einseitige Sperrung der Friedrich-Ebert-Straße am Ulmer Hauptbahnhof klagen.

In der vergangenen Woche hatte der Bauausschuss einstimmig entschieden, dass die Sperrung der Straße verlängert wird, um die zahlreichen und komplizierten Arbeiten zu beschleunigen und zu vereinfachen. Nun legte der Gemeinderat fest, dass auch das Gratis-Angebot bestehen bleibt.

Ein ausführlicher Bericht über den Ulmer Haushalt für das Jahr 2020 folgt. (mase)

