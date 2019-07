vor 5 Min.

Buslinienvergabe? „Alles rechtmäßig“

Ist bei der Vergabe von Buslinien im Landkreis alles mit rechten Dingen zugegangen? Drei Fraktionen im Kreistag haben in dieser Angelegenheit einen umfangreichen Fragenkatalog an das Landratsamt geschickt.

Drei Kreistagsfraktionen haben in der umstrittenen Angelegenheit einen Fragenkatalog nachgereicht, den das Landratsamt nun abgearbeitet hat

Von Ronald Hinzpeter

So richtig hatte niemand Lust, am Mittwochmorgen über ein Thema zu debattieren, das in den vergangenen Wochen für einige Aufmerksamkeit gesorgt hatte: das vermeintliche schwäbische Bus-Kartell. Im Rahmen der Ermittlungen hatte die Polizei unter anderem ein Telefongespräch zwischen Landrat Thorsten Freudenberger und einer hiesigen Bus-Unternehmerin abgehört, die zum Kreis der Verdächtigen gehört (wir berichteten). Die Unlust mag auch daran gelegen haben, dass die Kreistagsfraktionen in dieser Sache bereits eine schriftliche Antwort aus dem Landratsamt erhalten haben. Die wurde nun auch der Öffentlichkeit zur Verfügung gestellt. In diesem Zusammenhang betonte der Landrat, dass bei der Vergabe von Buslinien-Konzessionen „rechtmäßig“ gehandelt wurde. Der Kreisausschuss will sich nächste Woche noch einmal der Thematik annehmen.

Auch wenn schon viele Fragen im Zusammenhang mit dem sogenannten Bus-Kartell beantwortet worden waren, so hatten die drei Fraktionen von SPD, Freien Wählern und Grünen noch einen Katalog nachgereicht. So wollen sie unter anderem wissen, warum die Vergabe von Konzessionen im Jahr 2016 nicht ausgeschrieben war, sondern direkt erfolgte. Laut Landratsamt habe es sich um „staatliche Genehmigungen nach dem Personenbeförderungsgesetz“ gehandelt. Dafür sei die Regierung von Schwaben zuständig. Die gewerblichen Unternehmen hätten einen Rechtsanspruch auf Genehmigung, wenn die gesetzlichen Voraussetzungen erfüllt seien. Dazu gehörten „Zuverlässigkeit und Fachkunde sowie der Einklang mit einem bestehenden Nahverkehrsplan“.

Auf die Frage, welche Busunternehmen angefragt wurden, ob sie an einer Ausschreibung teilnehmen wollen, antwortete das Landratsamt folgendermaßen: Den Antrag auf Verlängerung beziehungsweise der Genehmigung stellten die Verkehrsunternehmen eigenständig und ohne vorhergehende Ausschreibung oder Vergabe.

Die Frage, wer die Linienführung ausgearbeitet habe, hat folgenden Hintergrund: In einem abgehörten Telefongespräch zweier Busunternehmer war die Rede davon, dass Linien aus der Stadt heraus „kreativ“ in den Landkreis hinein verlängert werden könnten, weil dann der vermeintlich wohlgesonnene Landkreis bei der Vergabe mitreden könne. Gemäß der Antwort des Landratsamtes seien die Linienführungen „im Laufe der Zeit gewachsen und wurden bei Bedarf an die Gegebenheiten angepasst“. Dies erfolgte allgemein „im Rahmen einer verkehrlich-fachlichen Abstimmung zwischen den Konzessionsinhabern, dem Verkehrsverbund DING sowie dem Landratsamt Neu-Ulm und können auch während der Konzessionslaufzeit vorgenommen werden“.

Ferner wollen die Fraktionen wissen, welches denn die Vorteile einer Direktvergabe für die Passagiere seien. Hinsichtlich der Qualitätsstandards habe die Direktvergabe Vorteile gegenüber einer „Notvergabe“, antwortet das Landratsamt, „da die Laufzeit der Verkehre im Regelfall länger ist und das Verkehrsunternehmen entsprechende Planungssicherheit zum Beispiel im Hinblick auf Personal und Fuhrpark hat“. Eine Notvergabe könne maximal für zwei Jahre erfolgen. „Für diesen verhältnismäßig kurzen Zeitraum wird kein Verkehrsunternehmen neue Fahrzeuge anschaffen.“

In der Frage, was die Vorteile einer Direktvergabe gegenüber einer Ausschreibung sind, erklärt das Landratsamt: Eine Ausschreibung verlange eine Vorlaufzeit von mindestens drei Jahren, „während eine Direktvergabe lediglich ein Jahr vorher im EU-Amtsblatt bekannt- gegeben werden muss“. Eine Ausschreibung mache Sinn, wenn mehrere Linien gebündelt zum gleichen Zeitpunkt vergeben werden könnten. Das sei bisher im Kreis nicht der Fall gewesen, könne aber zum Ende 2026 oder bereits 2023 möglich werden.

