Busse: Es gab nichts zu bevorzugen

Lange haben die Kreisräte über die Vergabe von Buslinien debattiert, Vorwürfe gegen den Landrat gab es dann keine mehr

Ein wenig mag es ja am langsam heraufdämmernden Kommunalwahlkampf gelegen haben, dass der Kreistag zu einer Sondersitzung zusammenkommen musste. Das Thema: Reichte der „Krakenarm“ des schwäbischen Buskartells tatsächlich bis in den Landkreis Neu-Ulm? Offenbar schon, denn gegen ein hiesiges Unternehmen laufen ebenso Ermittlungen wie gegen ein Dutzend andere Verantwortliche von Verkehrsfirmen im Raum Augsburg. Langten aber die Tentakel bis ins Landratsamt? Dafür existiert kein Beleg. Es gibt lediglich eine etwas missdeutige Äußerung des Landrats in einem abgehörten Telefongespräch, in dem er vertrauten Umgang mit einer Busunternehmerin pflegt. Dass er sie in irgendeiner Weise bei der Vergabe einer Buslinie bevorzugt hat, ist nach Lage der Dinge unwahrscheinlich, denn die Entscheidung darüber trifft die Regierung von Schwaben. Der Landkreis kann nur unverbindlich Stellung beziehen. Außerdem gab es nichts zu bevorzugen, denn andere Firmen hatten sich nicht beworben.

Der Vorwurf der Mauschelei wurde zudem von niemandem erhoben, auch nicht in der Kreistags-Sondersitzung. In der ging es sogar ausgesprochen gesittet zu. Sie hatte streckenweise mehr den Charakter einer Lehrstunde in Nahverkehrsplanung und ÖPNV-Betriebskunde. Denn die Materie ist äußerst komplex – was übrigens auch für uns Journalisten gilt, die die Vorgänge, über die sie berichten sollen, auch nicht immer bis in die letzte Verästelung verstehen. So gesehen war das auch für uns eine hilfreiche Kreistagssitzung.

Gut an der Debatte ist: Jetzt wird laut darüber nachgedacht, ob es nicht sinnvoller ist, Buslinien öffentlich auszuschreiben, statt sie wie bisher einfach direkt zu vergeben. Das hat bisher ganz einfach funktioniert, weil es offenbar stets nur einen Bewerber gab. Allerdings bedeutet eine öffentliche Ausschreibung mehr Wettbewerb, was möglicherweise die Preise senkt. Ob damit allerdings auch ein Mehr an Qualität einhergeht, muss sich noch zeigen. Es gibt auch Städte, die von eher gemischten Erfahrungen berichten, denn wer niedrige Preise anbietet, hat irgendwo Abstriche gemacht. Deshalb ist es gut, dass der Landkreis erst mal abwarten und die ersten Erfahrungen aus Augsburg auswerten will, wo nun konsequent ausgeschrieben wird.

Themen Folgen