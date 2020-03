11:14 Uhr

Bwk-Mitarbeiterin mit Coronavirus infiziert

Die Mitarbeiterin hatte "begrenzten Kontakt" zu anderen Personen, so eine Sprecherin. Die am Coronavirus erkrankte Frau war zuvor im Elsass gewesen.

Von Sebastian Mayr

Eine Mitarbeiterin im Bundeswehrkrankenhaus (Bwk) in Ulm hat sich mit dem Coronavirus infiziert. Bei der Frau handle es sich um eine Mitarbeiterin einer fachärztlichen Untersuchungsstelle mit begrenzten Kontakten zu anderen Personen, teilte eine Sprecherin des Sanitätsdienstes der Bundeswehr auf Anfrage unserer Redaktion mit.

Bundeswehrkrankenhaus Ulm: Vier Coronavirus-Fälle am Bwk

Die Frau sei im Elsass gewesen, als diese französische Region noch nicht als Risikogebiet galt. Erst am dritten Tag nach ihrer Rückkehr hätten sich Krankheitssymptome gezeigt. Zuvor war die Mitarbeiterin in der Arbeit im Krankenhaus. Die Frau sei sofort behandelt und in Quarantäne genommen worden, berichtet die Bundeswehrsprecherin. Weitere Coronavirus-Tests im Zusammenhang mit der Erkrankung der Mitarbeiterin habe es nicht gegeben, so die Sprecherin weiter. Der Sanitätsdienst der Bundeswehr tue alles in seiner Macht stehende, um eine weitere Ausbreitung des Coronavirus am Ulmer Bundeswehrkrankenhaus zu verhindern und möglichst keine Mitarbeiter oder Patienten zu gefährden, betonte sie.

Am Bwk seien Stand Freitagvormittag vier Coronavirus-Fälle bekannt, teilte die Sprecherin in. Am Bundeswehrkrankenhaus sind 2000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter beschäftigt.

Lesen Sie auch:

Themen folgen