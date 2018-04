10.04.2018

CSU-Ortsverband will endlich weiblicher werden

Bei den Roggenburger Christsozialen gibt es bisher nur Männer. Das soll sich ändern

Von Angela Häusler

Ihr Jubiläumsjahr hat die Roggenburger CSU gut hinter sich gebracht. Bei der Jahreshauptversammlung blickte jetzt Vorsitzender Gerhard Snehotta auf die vergangenen Monate zurück. Die Feier zum 70. Geburtstag des Ortsverbands im vergangenen November mit Ex-Finanzminister Theo Waigel als Festredner und gut 100 Gästen sei sehr, sehr erfolgreich gewesen. Ein kleiner Trost, nach einer „fast blamablen“ Wahlveranstaltung im Ort mit nur 21 Besuchern und dem „miserablen Bundestagswahlergebnis“.

Die Zahl der CSU-Mitglieder in Roggenburg beträgt weiterhin 33, und der Altersdurchschnitt habe sich leicht gesenkt, er liegt nun bei 55 Jahren. „Wir sollten weiter versuchen, neue Mitglieder zu gewinnen“, so Snehotta und betonte erneut, dass sich der Ortsverband auch über weibliche Mitglieder freuen würde, denn aktuell besteht er nur aus Männern.

Der Roggenburger Ortsverband habe für die Vorbereitung der Bundestagswahl großen Aufwand betrieben, sagte Bezirksrat Herbert Pressl in seinem Grußwort. Er hob unter anderem hervor, dass es auch im Kreis Neu-Ulm weniger Zulauf von Flüchtlingen gebe und die Verwaltungsarbeiten daher „weniger hektisch“ erledigt werden könnten. Hinsichtlich der finanziellen Lage könne der Bezirk seine Pflichtaufgaben weiterhin erfüllen und wolle die Förderung für Kulturelles „in kleinen Schritten erhöhen“. Das nütze auch Roggenburg, wo sich der Kulturbereich in erfreulicher Weise entwickelt habe. Zuletzt habe die Klostergemeinde mit dem Festival „Diademus“ und Organisator Benno Schachtner „einen guten Fang“ gemacht, sagte Pressl, das Ereignis ziehe nicht nur Ortsansässige, sondern ebenfalls viele Besucher von außerhalb an.

Auch Bürgermeister Mathias Stölze war dabei – trotz Urlaubs, denn im Rathaus, berichtete er, gebe es aktuell krankheitsbedingt Engpässe, sodass er die Freizeit früher beendet hat. Der Krankenstand „wird uns noch einige Wochen beschäftigen“, so Stölzle, „wir tun alles, um das aufzufangen“.

Der Verwaltungschef zeigte sich erfreut über die derzeit entspannte Haushaltslage seiner Gemeinde, doch im kommenden Jahr stünden größere Investitionen an, unter anderem arbeitet Roggenburg am Straßenunterhalt und an der Wasserversorgung.

In die Kreisvertreterversammlung zur Europawahl wählten die 13 anwesenden Ortsverbandsmitglieder Karl Gerstlauer, Meinrad Pechmann, Gerhard Snehotta und Richard Schmid, Stellvertreter sind Johannes Schmid, Joachim Graf, Manfred Schepf und Manfred Schumacher.