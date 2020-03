vor 33 Min.

CSU und Dorfgemeinschaft bleiben trotz Verlusten stärkste Kraft

Im Rathaus in Holzheim regiert künftig Bürgermeister Thomas Hartmann. Im Gemeinderat sind sieben von zwölf Mitgliedern neu.

Der Gemeinderat in Holzheim wird bunter und weiblicher, viele neue sind dabei. Die Wahlbeteiligung ist deutlich höher als vor sechs Jahren.

Von Sebastian Mayr

Dass es schwer werden würde, die neun Sitze zu verteidigen, hatte Holzheims CSU-Chef Hans Scheel bereits vor der Kommunalwahl vorhergesagt. Schließlich hatten diesmal vier statt zwei Listen um die Gunst der Bürgerinnen und Bürger geworben: Die Freien Wähler traten wieder an, die Grünen erstmals. Erstere landeten hinter der gemeinsamen Listen von CSU und Dorfgemeinschaft (DG) auf Platz zwei, letztere holten in ihrem ersten Anlauf zumindest ein Mandat. Die Unabhängigen Wähler Holzheim (UWH), die vor sechs Jahren gemeinsam mit der SPD und diesmal allein angetreten waren, holten zwei Sitze.

Statt wie bisher drei Viertel belegen CSU und DG bei 53,09 Prozent der Stimmen nun die Hälfte der zwölf Sitze im Gemeinderat: Sechs Mandate hat die Liste errungen. Mit Alexandra Seeburger hat es neben Caroline Nähring eine weitere Frau ins Gremium geschafft – insgesamt hat sich die Zahl der Rätinnen vervierfacht, Nähring war zuvor Einzelkämpferin. Dafür steht statt Bürgermeisterin Ursula Brauchle wie berichtet künftig ein Mann an der Spitze der Gemeinde: ihr bisheriger Stellvertreter Thomas Hartmann.

Holzheim: Vier Listen schaffen den Einzug in den Gemeinderat

Neu für CSU/DG im Gemeinderat ist neben Seeburger auch Ralph Mayer. Armin Frank, Michael Kling und Martin Pietschmann vertreten die Interessen der Bürger weiter. Die meisten Stimmen bekam Thomas Hartmann (1271), der als Bürgermeister aber keinen Sitz im Gemeinderat erhält. Listenkollege Armin Frank war ihm dicht auf den Fersen (1271).

Die Freien Wähler, mit 26,3 Prozent der Stimmen zweitstärkste Kraft in Holzheim, schicken Jörg Jehle, Michael Kraus und Karl Junginger drei Neue in den neuen Gemeinderat. Die Mehrheit der frisch gewählten Bürgervertreter gehörte dem alten Gremium nicht an, nur fünf der bisherigen bleiben. Einer von ihnen ist Martin Volk, der künftig gemeinsam mit Liane Bieniasz für die UWH die Geschicke der Gemeinde mitbestimmt. Die Liste kam auf 13,8 Prozent der Stimmen und verlor einen Sitz. Die Grünen erreichten genau sechs Prozent der Stimmen. Das bedeutet einen Sitz, den Spitzenkandidatin Dagmar Sokol-Prötzel erhält.

Über damals 49,3 Prozent Wahlbeteiligung waren die Gemeindepolitiker vor sechs Jahren etwas enttäuscht gewesen. Diesmal gaben deutlich mehr Bürgerinnen und Bürger ihre Stimme ab: die Wahlbeteiligung lag bei 60,8 Prozent. Damit haben in Holzheim deutlich mehr Menschen gewählt als im landkreisweiten Durchschnitt. Zur Landratswahl 47,1 Prozent der Wahlberechtigten. Hoch war in Holzheim auch der Anteil der Briefwähler, er betrug etwas mehr als die Hälfte. Insgesamt gingen 955 Frauen und Männer zur Wahl, 17 Stimmen waren ungültig.

