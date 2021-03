18:00 Uhr

Café Naschkatze in Neu-Ulm schließt: So sehr trauern die Gäste

Plus Vor allem den treuen Stammgästen geht das Aus vom Café Naschkatze in Neu-Ulm sehr nahe. Mit einer Aktion drücken sie jetzt ihr Mitgefühl aus.

Von Michael Kroha

Als am Jahresanfang bekannt wurde, dass das Café "Naschkatze" in Neu-Ulm schließen wird, war das Entsetzen groß. Vor allem Stammgäste zeigten sich in den sozialen Netzwerken geschockt. Mit einer kreativen Aktion drücken die treuen Kunden jetzt ihr Mitgefühl aus.

Das Café Naschkatze in Neu-Ulm schließt endgültig. Bild: Horst Hörger

Das Schaufenster des Cafés in Marienstraße ist seit Tagen voll mit Fotos, Nachrichten und gebastelten kleinen Kätzchen. Womöglich wird die Fensterfront noch voller.

Café in Neu-Ulm schließt: Das steht auf den Kärtchen am Schaufenster

Auf den zahlreichen angepinnten Kärtchen wimmelt es nur so von Danksagungen und Glückwünschen. Dort heißt es zum Beispiel: "Danke für die vielen glücklichen Momente", "Es war so toll bei euch, ich habe es geliebt", "Ihr wart das einzigartigste tollste Café in der Stadt" oder "Alles Gute für das, was kommt".

Dazu aufgerufen hat das Café selbst. Bei Facebook veröffentlichten die Betreiber einen entsprechenden Aufruf. Ihr Ziel: Zum einen wollen sie den "Abschied feiern", zum anderen aber wollen sie die Naschkatze "unsterblich" machen. Das soll auch in den sozialen Netzwerken unter dem Hashtag #naschkatze4ever gelingen. Bei Instagram ist darüber aber aktuell noch wenig zu finden.

Ende März ist Schluss für Inhaber Marc Ender und seine Naschkatze. Dann übernimmt - wie berichtet - Mike Häberle, besser bekannt unter dem Künstlernamen Mike van Hyke. Der Friseur und Schlagersänger betreibt neben bereits seinen Friseursalon und will sich jetzt mit der Café-Bar Mike's einen Traum erfüllen.

Ein großer Schwerpunkt solle weiterhin auf Kaffee liegen, dazu werde es Kuchen und kleine Snacks geben. Abends wollen Häberle und seine Partnerin auch Cocktails und Longdrinks verkaufen. Geplante Eröffnung ist Ende Mai.





Lesen Sie dazu auch:

Themen folgen