"Carnaval du Cor": Faschingsvergnügen mit einem riesigen Hornorchester

So schön kann Karneval klingen: Weltklassemusiker Radek Baborák und 163 weitere Waldhornisten spielten am Rosenmontag in der Ulmer Pauluskirche.

Von Stefan Kümmritz

Rosenmontag – Höhepunkt im Fasching. Wer sich nicht in den Trubel der Kostümträger bei Bällen oder sonstigen lustigen Anlässen stürzen, aber auf Karneval nicht ganz verzichten wollte, war in der Ulmer Pauluskirche beim Konzert „Carnaval du Cor“ (Karneval des Horns) bestens aufgehoben, auch wenn es dort eher ernsthaft zuging. Aber das Publikum war begeistert vom 163 Musiker starken Hornorchester aus Topprofis, guten Amateurbläsern und Hornstudenten. Höhepunkt des Konzerts war aber der Gastauftritt des tschechischen Weltklassehornisten Radek Baborák mit seinem Kammermusikensemble. Baborák und seine Mitmusiker ernteten den meisten Beifall und wurden mehrfach auf die Bühne zurückgeholt, ehe es mit großem Hornorchester weiterging.

Der "Carnaval du Cor" spielte in der Ulmer Pauluskirche

Das Projekt „Carnaval du Cor“ ist nicht neu und doch sensationell. Was Benjamin Comparot, der am Montag auch launig durchs Programm führte, und Markus Meyr-Lischka seit einigen Jahren auf die Beine stellen, sucht seinesgleichen. Was vor 20 Jahren als ein Treffen fröhlicher Hornisten in der Weidacher Hütte auf der Schwäbischen Alb begann, ist heute ein Treffen von Hornisten aus 16 Ländern, das schon mehrmals in Ulm gastierte. Stellvertretend für die im Orchester mitwirkenden 19 Spitzendozenten seien Christina Heckmann (Staatsorchester Stuttgart), Johannes Lamotke (Komische Oper Berlin) und Martin Schöpfer (Royal Stockholm Philharmonic Orchestra) genannt. Das Projekt begann am Freitag mit einem Flashmob und einem Konzert in München. Mit anderem Programm ging es am Sonntag in der Augsburger St.-Pankratius-Kirche weiter. Am Rosenmontag nun das Schlusskonzert in der fast voll besetzten Pauluskirche – erneut mit anderen Werken.

Der Beginn mit Anton Bruckners Sinfonie Nr. 8 (Suite für großes Hornensemble) vereinigt einen Großteil des gesamten Orchesters auf der Bühne und verläuft dennoch eher verhalten. Das ändert sich bei der Toccata aus der „Suite Gothique“ für Hornensemble und Orgel des Elsässers Léon Boëllmann, bei dem der Organist der Ulmer Lutherkirche, Albrecht Krokenberger, in die Tasten greift. Danach ein kleiner, aber beim Publikum gut ankommender Bruch mit dem „Zwischenruf“ eines Alphorn-Sextetts. Der spannenden „Egmont“-Ouvertüre von Beethoven lässt das Orchester nicht etwa die sinfonische Dichtung „Also sprach Zarathustra“ von Richard Strauss folgen, sondern „Also sprach Dr. Strauss“ – viele Melodien von Strauss, wunderbar für Hornensembles von Matthias Pflaum arrangiert. Dann der Höhepunkt: Der hochdekorierte Radek Baborák, ehemals Mitglied der Berliner Philharmoniker und heute als einer der besten Solohornisten auf der Erde respektive mit seinem Ensemble unterwegs, verzückt die Zuhörer mit der großartigen Verschmelzung von Horn- und Streichermusik. In Stücken wie „Histoire du Tango“ von Ástor Piazzolla, lässt Baborák erkennen, was Comparot über ihn sagt: „Bei ihm hört man einen Unterschied im Ton, ob er Mozart oder Richard Strauss spielt.“ Dabei hält sich der Tscheche mit seinem feinen, unaufdringlichen Spiel sehr zurück. Als dann aber zwei Hornisten und ein Bassklarinettist dazustoßen, klingt es wie ein fröhlicher Wettstreit zwischen Bläsern und Streichern. Das Gegeneinander, das zum klangvollen Miteinander führt, wirkt absolut herausragend.

Zum Finale spielte der Horn-Karneval die "Bohemian Rhapsody"

Das Finale mit dem eindringlichen Rock-Klassiker „Bohemian Rhapsody“ von Queen (Hörner mit Flügel, Schlagzeug und E-Gitarre) sowie „Der Mond ist aufgegangen“, bei dem alle Musiker die große Bühne füllen, während das Publikum kräftig mitsingt, erzeugt noch einmal Jubelstimmung. So schön kann Karneval eben auch sein, ohne Firlefanz. „Es braucht auch eine Prise Glück, um in einem Balanceakt von Lippenspannung, Puste und Zungenschlag den richtigen Ton aus dem Blasinstrument zu zaubern“, meint Profihornist Comparot. Die Musiker am Montag hatten nicht nur eine Prise, sondern eine große Menge Glück. Zum Glück fürs Publikum.

