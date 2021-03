vor 19 Min.

Caro Matzko zu Gast in der Lockdown-Bar im Ulmer Roxy

Plus Caro Matzko, Moderatorin und Assistentin von Hannes Ringlstetter, präsentiert ihr Buch "Size egal" im Roxy. Es geht um Kämpfe mit dem eigenen Selbstbild.

Von Andreas Brücken

Mit der zehnten Folge der Lockdown-Bar durfte das Roxy-Kulturzentrum schon ein kleines Jubiläum feiern. Als Gast in der Streaming-Show begrüßte diesmal Ariane Müller die aus Ulm stammende Moderatorin, Journalistin und Buchautorin Caro Matzko. Bekannt ist diese unter anderem durch regelmäßige Auftritte an der Seite von Hannes Ringlstetter in dessen Talkshow im Bayerischen Rundfunk. Doch statt Promitalk brachte Matzko ihr jüngst erschienenes Buch "Size egal" ins Gespräch.

Caro Matzko und Tanja Marfo präsentieren ihr gemeinsames Buch

Matzko und Co-Autorin Tanja Marfo, zwei sehr unterschiedlichen Frauen, erzählen von ihrem lebensgefährlichen Kampf um das Körpergewicht und ihr Selbstbild. Auch wenn das Thema nicht für einen lockeren Plausch an der Bar an einem Samstagabend geeignet scheint, erzählt Matzko mit Tiefgang und Humor von ihrem Schicksal.

Die Mitarbeiter des Ulmer Roxy jammen in der Lockdown-Bar

Als musikalische Umrahmung des Abends fanden sich die Roxy-Mitarbeiter zum Heimspiel auf der Bühne ein. Buchhalter, Projektmanager und Geschäftsleiter griffen zu den Instrumenten und coverten Songs von Bill Withers, R.E.M. oder Ultravox. Am kommenden Samstag bleibt der Platz an der virtuellen Lockdown-Bar leer. Stattdessen begeben sich zwölf Bands auf den jährlichen Musikmarathon. Gehörte das Event im vergangenen Jahr schon zu den ersten coronabendingten Absagen, wollen die Macher nun per Videostream das Programm an das Publikum zu Hause liefern.

