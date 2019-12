vor 39 Min.

Cendrillion im Theater Ulm: Das andere Aschenputtel

Plus Starke junge Frau erlöst einsamen, kiffenden Prinzen „Cendrillon“ im Theater Ulm erzählt Aschenputtels Geschichte – liebevoll und ganz anders als gewohnt.

Von Dagmar Hub

Aschenputtel ist bei den Brüdern Grimm und in der französischen Version „Cendrillon“ von Charles Perrault ein wunderschönes, zartes und sittsames Mädchen, gedemütigt von der bösen Stiefmutter und deren Töchtern. Ein ganz anderes Aschenputtel bringt Christian von Götz kurz vor Weihnachten mit seiner Inszenierung von Jules Massenets Märchenoper „Cendrillon“ auf die Bühne des Theaters Ulm: I Chiao Shih ist eine starke junge Frau, die in Monteurkleidung Autos und Motorroller repariert und am Ende einen einsamen, kiffenden Prinzen erlöst. Der hat sich inmitten der hohlen höfischen Gesellschaft in eine Kiste geflüchtet, um dem mechanistisch-lasterhaften Leben zu entkommen. Dieser Prinz ist kein Retter auf dem Schimmel – und dieses Aschenputtel keine Barbie, die hübsche Kleider braucht, um geliebt zu werden.

Weiterlesen mit dem Plus+ Paket Zugriff auf mehr als 200 neue Plus+Artikel pro Woche

Zugang zu lokalen Inhalten, die älter als 30 Tage sind

Artikel kommentieren und Newsletter verwalten

Jederzeit monatlich kündbar Jetzt für nur 0,99 € testen Meine Vorteile Schließen

Weiterlesen mit dem Plus+ Paket Zugriff auf mehr als 200 neue Plus+Artikel pro Woche

Zugang zu lokalen Inhalten, die älter als 30 Tage sind

Artikel kommentieren und Newsletter verwalten

Jederzeit monatlich kündbar Jetzt für nur 0,99 € testen Ich habe bereits das Plus+ Paket Meine Vorteile Schließen