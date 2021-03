Chance für Talente: Weißenhorn ehrt Wilfried Hiller mit Musikwettbewerb

Plus Vom "Traumfresserchen" bis "Goggolori": Zum 80. Geburtstag des Komponisten Wilfried Hiller stiftet seine Geburtsstadt Weißenhorn einen Musikwettbewerb.

Weißenhorn Wie sein ganzes Leben im Takt der Musik spielt, hat Wilfried Hiller selbst einmal beschrieben: „Ich komponiere einfach, weil ich es nicht lassen kann. Ich stehe in der Früh um halb fünf auf und gehe abends mit meinen Noten ins Bett. Ich komponiere rund um die Uhr. Das ist mein Lebensinhalt und auch mein Lebenselixier.“

Morgens, noch im Schlafanzug, schreibt der Wahl-Münchner die ersten Noten, in gemütliche Atmosphäre. Und dann sprudeln die Ideen. So findet Hiller Töne – für Geschichten über Rattenfänger und Heidenröslein, biblische Helden und bayerische Sagengeister. Denn aus seiner Ur-Ruhe entwickelt Hiller Klangkaleidoskope, mit klassischen und auch außergewöhnlichen Instrumenten. Hiller wird viel gespielt, bekannt sind seine Klavier- und Orgelwerke, Stücke für Marionettentheater, Opern. Geschätzt wird er vor allem, weil er Kinder und Jugendliche für die Welt der Konzertsäle und Orchester begeistert. Am 15. März hat Hiller seinen 80. Geburtstag gefeiert. Seine Geburtsstadt Weißenhorn ehrt ihn in diesem Jahr – und ruft einen Musikwettbewerb für junge Talente ins Leben. Ein Preis, der Hillers Namen trägt.

Wilfried Hiller - ein Sohn der Stadt Weißenhorn

Ulrich Hoffmann, der Vorsitzende des Weißenhorner Heimat- und Museumsvereins, erklärt, was es mit dem Wilfried-Hiller-Preis auf sich hat: „Wir sind stolz auf diesen hervorragenden Weißenhorner Musiker und freuen uns, dass wir den neuen Musikpreis, den wir in diesem Herbst zum ersten Mal ausloben, nach Wilfried Hiller benennen dürfen.“ Dieses Format entwickelt der Heimatverein gemeinsam mit der Musikschule der Stadt, und auch das Festival Weißenhorn Klassik unterstützt die Planung. Am 13. und 14. November 2021 soll der Wettbewerb zum ersten Mal stattfinden. In Hillers Geburtsstadt werden jungen Musiker im Konzert ihr Bestes geben – und der Komponist hat seinen Besuch schon angekündigt.

1941, in den vernichtenden Wirren des Zweiten Weltkriegs, kam Hiller in Weißenhorn zur Welt. Nach dem Krieg, in dem er seinen Vater verlor, führte ihn sein Talent an das Augsburger Konservatorium, und bald schon lernte er die Kunst der Musik und der Komposition von Giganten ihrer Zeit. Pierre Boulez zum Beispiel, oder Karlheinz Stockhausen, der Vollexzentriker unter den Rundumerneuerern. Carl Orff wurde für Hiller mehr als nur eine Quelle der Inspiration – Orff nahm ihn unter seine Fittiche, als Lehrer. Jahre später würde Hiller im Vorsitz die Carl-Orff-Stiftung leiten.

Der Weißenhorner Wilfried Hiller war mit Michael Ende befreundet

Mit Michael Ende, dem Autor der „Unendlichen Geschichte“, verband Hiller eine Freundschaft, die Jahrzehnte weilte. Das „Traumfresserchen“ brachten sie gemeinsam auf der Bühne zum Leben, ein Singspiel, das mitten ins Schlummerland führt und am Theater in Bremen 1991 Uraufführung feierte. Das Libretto von Ende, der Sound glasklar Hiller: Orchesterbesetzung, ergänzt mit Weingläsern und Spieldosen, „Löwengebrüll“ und Windmaschine. Bis heute pflegt Hiller seinen ureigenen Stil, frei vom festen Zwang zur Harmonie, aber doch mit einer Portion Zauber, mit fantastischen Klangräumen. Ideen von Humanismus, Glaube und Kosmologie fließen durch sein Werk.

Münchner Orchester der ersten Güteklasse schätzen Hiller, an der Staatsoper und am Gärtnerplatz-Theater spielte er – als Schlagwerker. Aus dem Weißenhorner wurde so ein Wahl-Münchner, der als Musikredakteur für den Bayerischen Rundfunk kreativ wurde, und 2010 den Bayerischen Maximiliansorden erhielt. Zum 80. Geburtstag gratulierten jüngst die Münchner Symphoniker, sie spielten Hillers musikalische Fabel „Der Lindwurm und der Schmetterling“. Als krachige Posaune wummerte der Lindwurm, der Schmetterling flatterte in lieblichen Flötentönen, als Hummel summte ein Cello.

In Weißenhorn wird der Wilfried-Hiller-Preis ausgeschrieben

Schöpferische Pausen gönnt sich Hiller kaum: Gleich mehrere Uraufführungen hatte er für das Jahr 2021 geplant. „So liegt da jetzt ein Werk beim Verlag Schott und wartet auf seine Uraufführung“, erklärt Ute Sagawa. Die Weißenhorner Musiklehrerin pflegt den direkten Draht zum Komponisten. Vor fünf Jahren hatte die Musikschule schon ein Konzert zu seinen Ehren organisiert – jetzt trägt also ein Wettbewerb seinen Namen. Sagawa erzählt von Hillers erster Reaktion: „Er hat sich sehr gefreut, er war sehr gerührt. Und natürlich will er bei der Preisvergabe mit dabei sein.“

Ein Wettbewerb in Hillers Sinn: „Was klar ist: Der Preis richtet sich an junge Musiker“, erklärt Hoffmann. Schüler, Kinder und Jugendliche aus Weißenhorn sollen hier die Chance erhalten, sich zu beweisen. Talente zwischen 11 und 20 Jahren werden sich bewerben können, mit klassischen Streichinstrumenten, Klavier und Blasinstrumenten. Im Mai soll der offizielle Aufruf starten – und ein echtes Hiller-Werk im Programm ist für die Pianisten Pflicht.

