00:32 Uhr

Chancen und Risiken des 3D-Drucks

Neue Veranstaltungsreihe startet an der Hochschule Neu-Ulm

Welche Möglichkeiten bietet der 3D-Druck und wie können Unternehmen diese Fertigungstechnik einsetzen? Antworten darauf gibt die neue Veranstaltungsreihe „Blitzlichter 3D-Druck – Die Chancen- und Risikenwerkstatt“, die von der Hochschule Neu-Ulm gemeinsam mit Inno SüD und dem Digitalisierungszentrum Ulm/Alb-Donau/ Biberach angeboten wird. Die Auftaktveranstaltung findet am heutigen Freitag, 31. Juli, via Zoom statt.

Für Unternehmen birgt die Technologie des 3D-Drucks großes Potenzial. Die Veranstaltungsreihe mit Themen rund um den 3D-Druck vermittelt Grundlagen und Tipps zu allen Bereichen dieses Themengebiets. Den Impulsvorträgen schließen sich Diskussionen an, die dem gegenseitigen Austausch dienen sollen.

In der Auftaktveranstaltung am 31. Juli werden der Inno-Süd-Verbund, die Dienstleistungen des Digitalisierungszentrums sowie des Instituts für Logistik, Ressourcen- und Risikomanagement (ILR) mit dem zugehörigen Logistik-Labor im Bereich 3D-Druck der HNU vorgestellt. Die Teilnehmenden erhalten einen Überblick über gängige 3D-Druckverfahren und lernen deren mögliche Einsatzgebiete kennen. Am Ende jeder Veranstaltung gibt es Raum für Fragen.

Aufgrund der Corona-Situation finden die ersten Veranstaltungen dieser Reihe vorerst als Zoom-Konferenz statt. Pro Veranstaltung ist circa eine Stunde veranschlagt. Die Anmeldung erfolgt unter https://dz-uab.events.idloom.com/blitzlicht-3d-druck/register. (az)

Themen folgen