Chöre in der Region hadern mit der Virus-Pause

Wann wird das gemeinsame Singen im Chor wieder möglich sein? Dauert die Probenpause viel zu lange? Wei groß ist die Gefahr, das Virus zu übertragen? Viele Sänger und Ensemble-Leiter in der Region bleiben skeptisch.

Plus Vier Chorverbände kritisieren in einem Brandbrief die sehr vorsichtigen Corona-Regellockerungen. Musiker aus der Region reagieren mit Skepsis.

Von Dagmar Hub

Vier bayerische Chorverbände hatten einen Brandbrief an die bayerische Landesregierung geschrieben (die Augsburger Allgemeine berichtete). Der Zorn ist groß, weil Hobbymusiker in der Corona-Krise nun wieder gemeinsam proben dürfen, nicht aber Chöre. Im Brandbrief steht, das Verbot des Chorsingens sei ohne jede Bezugnahme auf entsprechende wissenschaftliche Erkenntnisse erfolgt. Außerdem weisen die Chorverbände darauf hin, dass Baden-Württemberg den Amateurchören das Singen wieder erlaube. Doch so einfach ist es nicht.

Neu-Ulmer Männergesangsverein kritisiert Corona-Lockerungen

Auch Günter Geyer, Vorsitzender des Neu-Ulmer Männergesangvereins Sängertreu-Frohsinn, ist über die Formulierung im Schreiben des bayerischen Gesundheitsministeriums verärgert, dass mit lautem Gesang eine erhöhte Infektionsgefahr verbunden sei. Das Wort „laut“ sei schon fast eine Frechheit, sagt er, und es kränke ihn, dass Musiker gemeinsam proben dürfen, Sänger aber nicht: „Die sehen uns als große Gefahr.“ Dennoch: Der Neu-Ulmer Männergesangverein, der 19 Mitglieder hat und am 15. Mai im Edwin-Scharff-Haus wieder hundert Männerstimmen zu einem gemeinsamen großen Konzert auf die Bühne hatte bringen wollen und dieses Konzert aufgrund der Krise hatte absagen müssen, wird noch lange nicht proben können. Denn der Probenraum des Chores ist der Musiksaal des Lessinggymnasiums, berichtet Geyer, und in diesem Raum wäre das Einhalten des verordneten Mindestabstandes nicht möglich.

„Selbst wenn im September alle Schüler wieder in die Schule zurückkehren können, dürfen wir noch lange nicht wieder miteinander proben“, erklärt Geyer, der vor allem aber ein anderes Problem sieht. Er selbst werde in diesem Jahr 70 und sei im Chor damit der Zweitjüngste. „Wir gehören alle zur Risikogruppe“, sagt er, fürchtend, dass die Männer des Gesangvereins möglicherweise im ganzen Jahr 2020 nicht mehr miteinander singen dürfen. Wie sich eine derart lange Pause auswirkt? Er habe die Angst, dass es für die Gemeinschaft des Chors nicht gut ist, nicht miteinander Liedgut pflegen zu können.

Corona-Regeln für Chöre: zehn Quadratmeter Platz pro Sänger

Aber auch in Baden-Württemberg gelten Regeln, die einer Infektionsgefahr durch Aerosole entgegenwirken sollen und die für die meisten Chöre kaum einzuhalten sind. Zehn Quadratmeter Platz pro Sänger, Raumhöhe, Höchstprobenzeiten – denn das Wohl der Sänger und ihrer Familien will man nicht riskieren. In Neu-Ulm wundert sich Kirchenmusikdirektor Oliver Scheffels über die Initiative der bayerischen Chorverbände. „Angesichts der globalen Situation haben wir ein Luxusproblem“, sagt er. „Es geht beim Chorsingen nicht um berufliche Existenzen.“ Ehe es keinen Impfstoff gibt, schätzt Scheffels Chorgesang nicht für verantwortbar ein.

Auch die Lockerung für Instrumentalmusiker sieht Scheffels skeptisch: „Was nützen Proben, wenn man dann doch nicht aufführen kann?“ Natürlich fühlten sich Chöre jetzt gegenüber Instrumentalmusikern benachteiligt. Er sei ein leidenschaftlicher Musiker, sagt Oliver Scheffels. Aber unter der Voraussetzung der Verantwortung angesichts einer Krankheit, deren Langzeitfolgen unerforscht sind, müsse man die Gesundheit und das Leben der Sänger und des Publikums vor die Freude an der Arbeit stellen und Geduld haben.

