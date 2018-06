00:40 Uhr

Choriosity feiert

Das Pop-Ensemble begeht sein fünfjähriges Bestehen mit zwei Konzerten

Der A-cappella-Pop-Chor „Choriosity“ feiert sein fünfjähriges Bestehen – und lädt im Juni zu gleich zwei Konzerten ein: am Freitag, 22. Juni, ins Haus der Begegnung und am Mittwoch, 27. Juni, ins Roxy. Choriosity aus Ulm ist nach eigenen Angaben der mitgliederstärkste Popchor der Region: Durchschnittlich 100 Sängerinnen und Sänger kommen jeden Dienstag im Café Jam des CVJM zusammen, um Popsongs zu singen. Und derzeit stehen 80 Interessierte auf der Warteliste.

Begonnen hatte 2013 alles ganz klein. 40 Studenten der Uni Ulm trafen sich unter der Leitung des Dermatologen Martin „Monty“ Winter, um gemeinsam Musik zu machen. Inzwischen reicht die Altersspanne von 18 bis gefühlten 35, die verschiedensten Berufsgruppen und Studiengänge sind dabei vertreten. Die Chormitglieder haben in den vergangenen fünf Jahren eine Menge zusammen erlebt. Als besonders prägendes Ereignis beschreibt Chorleiter Winter die Vorbereitungen auf den Auftritt in der New Yorker Carnegie Hall 2017: „Bei den Proben ist ein unglaubliches Volumen entstanden, Freude, Stimmumfang – all die Dinge, die man als Chorleiter zwar erklären kann, die aber erst real werden, wenn jeder Sänger sie selbst erfahren hat.“

Die gemeinsamen Reisen und Auftritte hätten den Chor zusammengeschweißt, viele gute Freundschaften seien entstanden. Prägend war für viele Sänger auch die Teilnahme am Landeschorwettbewerb 2017 in Bretten und das gemeinsame Konzert mit dem Musikwerk Stuttgart in der dortigen Liederhalle.

Die Besucher der beiden Konzerte in Ulm erwartet ein komplett neues Programm, das von aktuellen Radio-Ohrwürmern wie „No Roots“ über bekannte Klassiker wie „Man in the Mirror“ bis hin zu gefühlvollen Balladen von Coldplay reicht. Die Konzerte beginnen jeweils um 19.30 Uhr. (az)

Karten gibt es im Büro des CVJM am Münsterplatz (Café Jam), im SWU-Service-Center Neue Mitte, im Roxy (nur für 27. Juni) sowie online unter www.ulmtickets.de

