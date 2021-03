06:15 Uhr

Click and Meet in Ulm: So startet der Einzelhandel aus dem Lockdown

Plus Nach monatelangem Corona-Lockdown dürfen Einzelhändler in Ulm wieder mit "Click and Meet" öffnen. Von den Vorgaben waren viele aber etwas überfordert.

Von Michael Kroha

Endlich kann man wieder shoppen! Einzelhändler in Ulm dürfen seit Montag nach Monaten des Lockdowns wieder ihre Läden öffnen. Kunden können die Geschäfte jedoch nur betreten, wenn sie zuvor einen Termin vereinbart haben. "Click and Meet" nennt sich das. Die neue Regelung ist aber offensichtlich noch nicht zu jedem durchgedrungen. In der Ulmer Hirschstraße war der eine oder andere Käufer, aber auch Verkäufer mit den neuen Vorgaben etwas überfordert. Ein Grund dafür dürfte auch die Nähe zum Landkreis Neu-Ulm sein.

Zwei Frauen mit Kinderwagen wollen in die Galeria Kaufhof zum Einkaufen. Einen Termin haben sie nicht. Trotzdem können sie gleich hinein, nachdem sie auf einem Blatt Papier ihre Daten hinterlassen und sich registriert haben. Der Andrang sei gering, es ist fast nichts los, sagt der Mitarbeiter einer Sicherheitsfirma am Eingang. "Die Leute checken es einfach noch nicht", sagt er. So ähnlich geht es auch einem Ehepaar. Auf Shoppingtour seien sie zwar nicht, die Schaufenster mustern sie dennoch und ihnen fällt auf: Jeder löst die Situation zur Anmeldung etwas anders: spontan, telefonisch, Online mit QR-Code oder ohne. "Da blickt doch keiner mehr durch", sagt die Frau.

Eine H&M-Filiale in Ulm noch geschlossen, eine andere aber ist geöffnet

Bei Peek und Cloppenburg war am Montag zum Beispiel noch komplett geschlossen. "Sie können Online bei uns einen Termin vereinbaren. Ab morgen haben wir auf", schreit eine Frau durch die verriegelte Glastür. Die H&M-Filiale daneben war auch noch zu, die andere am Münsterplatz allerdings geöffnet. Bei Mango oder Foto Frenzel waren die Rollläden ebenfalls noch unten. Vor Geschäften wie New Yorker und Deichmann bildeten sich hingegen kleinere Schlangen.

Bei Wöhrl blitzte eine Frau direkt ab. "Alle Termine für heute sind schon vergeben", sagt sie. Möglich wäre es erst wieder am Dienstag, doch da müsse sie wieder arbeiten. Beim Schuhladen Shoetown war bis zum Mittag noch nicht viel los. "Es ist fast langweilig", sagt eine Verkäuferin. "Aber wir haben zum Glück auch schon was verkauft." Ihr fehle aber der Trubel. So geht es auch dem Spielwarenladen von Jürgen Gänßlen in der Herdbruckerstraße. Er habe zwar geöffnet, rund um Ostern sei er aber auf Spontankäufe angewiesen. Wer ein Geschenk für seine Enkel, Neffen oder Nichten suche, aber noch nicht wisse, was genau, der macht keinen Termin aus, sondern greift beim Schlendern zu, sagt er.

In Ulm mit Anmeldung, in Neu-Ulm geht's ohne: Grenzchaos wieder zurück

"Alle freuen sich, dass sie wenigstens ein bisschen öffnen dürfen", fasst Ulms Citymanagerin Sandra Walter die Stimmung am ersten Tag zusammen. Es sei ein Schritt in die richtige Richtung, allerdings eine "halbseidene Zwischenlösung mit viel Aufwand" durch die vorab notwendige Terminvergabe. Auf der anderen Donauseite, im Landkreis Neu-Ulm, braucht es diesen nicht. Dort war der Inzidenzwert am Wochenende überraschend unter den Wert von 50 gefallen, womit offensichtlich auch einige Händler nicht gerechnet haben. Ein paar hätten sich noch am Montagmorgen bei Neu-Ulms City-Managerin Ina-Katharina Barthold erkundigt, ob sie denn nun tatsächlich öffnen dürfen oder nicht. Das Dilemma des Grenzgebietes mit den unterschiedlichen örtlichen Vorgaben ist damit aber wieder einmal gegeben. Erst vor wenigen Tagen hatte die Öffnung der Baumärkte für Ärger gesorgt. "Das ist der Wahnsinn", kommentiert Walter die Situation jetzt.

Besonders skurril treffen die unterschiedlichen Vorgaben das Sportwarengeschäft Sport Sohn mit seinen Läden in der Bahnhofstraße in Ulm und dem Lagerverkauf sowie dem TeamSport-Shop bei der Ratiopharm-Arena in Neu-Ulm. Während in Ulm nur mit Termin eingekauft werden kann, braucht es das im 2,62 Kilometer Luftlinie entfernten Lagerverkauf nicht mehr.

Lesen Sie dazu auch:

Themen folgen