Comedian Tobias Schrödel: Der gefährliche Teddybär

Der Hacker Tobias Schrödel serviert das sperrige Thema IT-Sicherheit im Stadthaus als Comedy-Show. Das macht Spaß und ist gruselig zugleich.

Es kann einem schon kalt den Rücken runterlaufen, wenn Tobias Schrödel die Sicherheitslücken in der digitalen Welt aufzeigt. Eigentlich ein sperriges Thema, doch der Mann ist nicht nur versierter Hacker, sondern auch sozusagen der erste IT-Sicherheits-Comedian Deutschlands. Beim alljährlichen Forum Technik und Gesellschaft der hiesigen Bezirksgruppe des Vereins Deutscher Ingenieure (VDI) im Stadthaus zeigte er verständlich und vor allem unterhaltsam, wo die Probleme liegen und wie sich der Otto-Normalnutzer schützen kann.

Schrödels Vortrag unter dem Titel „Ich glaube, es hackt!“ ist eher eine Show. Dazu legt er Jacket und Krawatte ab, wirbelt im Heavy-Metal-Shirt über die Bühne und nimmt die Zuhörer im Stadthaus mit ins Darknet. Fehlt nur noch die Schachtel-Pizza zum Hacker-Klischee. In Sekundenschnelle knackt er Passwörter mit dem digitalen Handwerkszeug, das er mit wenigen Klicks und wenig Geld erworben hat. Oder er demonstriert, wie er sich in Handys oder smarte Glühbirnen hackt. Die lassen sich über WLAN steuern, sind aber nicht immer ausreichend gesichert und somit bisweilen manipulierbar. Das kann gefährlich werden, wenn sie in Ampeln verbaut sind. Die Einfallstore für Kriminelle und solche, die einfach Chaos anrichten wollen, stehen weit offen.

Comedian und Hacker Tobias Schrödel im Stadthaus in Ulm

Frösteln lässt das Experiment, das Schrödel für einen Fernsehbeitrag mit Freddy, dem sprechenden Teddy, angestellt hat. Über eine Handy App, welche Eltern mit Informationen füttern, können sie das Spielzeug mit ihren Kleinen sprechen lassen. Weil dafür kein Passwort nötig war, konnte Schrödel die Bluetooth-Schnittstelle kapern und brachte mit Teddy-Stimme sechs von sieben Kindern dazu, seinen Anweisungen zu folgen. Eine Vierjährige verließ sogar das Haus, um mit dem angeblichen Freund des Bären wegzugehen. Das Mädchen vertraute dem Kuscheltier. Aber auch die Erwachsenen sind oft viel zu gutgläubig.

Das Gerät, das sie alle in der Hosen- oder Handtasche mit sich tragen, und das fast ihr ganzes Leben abbildet, haben möglicherweise auch andere in der Hand, via Internet. Das ist eine schlechte und gruselige Nachricht. Die gute: Lücken lassen sich weitgehend schließen, auch wenn es die absolute Sicherheit nicht gibt. Denn die größte Gefahr, das zeigt der IT-Spezialist in seinem Vortrag, ist der ahnungslose und blauäugige User.

Auftritt beim Forum Technik und Gesellschaft des Vereins Deutscher Ingenieure (VDI)

Der nimmt zum Beispiel einen USB-Stick mit, den er vor seinem Büro findet. Doch der Speicher kann es in sich haben, etwa eine Schadsoftware, die mal eben die Festplatte löscht. „Stecken Sie nie, nie, nie einen gefundenen Stick ins Gerät“, schärft Schrödel den Zuhörern ein. „Geben Sie ihn dem Administrator in der Firma“, rät er. Zwar richte der Stick dann den gleichen Schaden an, „aber Sie sind nicht schuld“. Wer ein „Ehebruchs-Portal“ besucht und gehackt wird, ist erpressbar. Der Fall der geklauten Daten von der Seitensprung-Plattform Ashley Madison ging durch die Medien. Und ein harmloses Hunde-Foto, das bei Facebook gepostet wird, verrät mehr über den Nutzer, als ihm womöglich lieb ist: Wer Zugang hat zu den „Meta-Informationen“, die jedes Digitalbild mittransportiert, wie Kameratyp und Aufnahmeort, kommt mit wenigen Klicks im Internet leicht an weitere Erkenntnisse wie Adresse, Hobbys, Beruf und etwaiges Einkommen des Hundebesitzers. Der Facebook-Algorithmus wertet solche Informationen aus, damit lässt sich Werbung gezielt schalten. „Wir müssen lernen, dass wir bei Facebook nicht Nutzer sind, sondern Ware“, betont Schrödel.

Sein Thema ist sperrig, und die Gefahren, die er aufzeigt, sind nicht lustig. Sein Vortrag aber ist es schon. Und das ist auch beruhigend: Um die größten Lücken zu schließen, braucht es nicht unbedingt technisches Spezialwissen, das sich nur aneignen kann, wer Fachchinesisch versteht. Ein gesundes Misstrauen und das Wissen darüber, welche Angriffe möglich sind, schützen schon enorm. Und sichere Passwörter, die regelmäßig geändert werden sollten. (az)

