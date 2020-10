28.10.2020

Corona-Ampel kurz vor Dunkelrot

Die Sieben-Tage-Inzidenz könnte im Kreis Neu-Ulm bald die nächste Stufe erreichen. Dann würden sich die Regeln verschärfen. Am Uniklinikum Ulm gelten Besuchsbeschränkungen

Von Michael Kroha

Noch gilt im Landkreis Neu-Ulm weiterhin die Corona-Stufe Rot. Die Sieben-Tage-Inzidenz im gesamten Landkreis lag am Dienstag bei 93,91. Das teilte das Landratsamt mit. Als einziges Bundesland in Deutschland hat der Freistaat Bayern bei der Corona-Ampel ab einem Inzidenzwert von 100 noch eine weitere Stufe eingeführt: dunkelrot. Die könnte der Landkreis Neu-Ulm bald erreicht haben. Welche Folgen hätte das?

Aktuell gelten im Landkreis Neu-Ulm bei der Corona-Stufe Rot noch folgende Regeln:

Maximal fünf Personen oder Mitglieder aus zwei Haushalten dürfen sich privat und im öffentlichen Raum treffen.

Private Feiern sind mit maximal fünf Personen oder Mitgliedern aus zwei Haushalten erlaubt.

Ab 22 Uhr gilt eine Sperrstunde.

Alkoholverbot auf öffentlichen Plätzen sowie ein Alkoholverkaufsverbot an Tankstellen.

Die neue Stufe „Dunkelrot“ gilt in Bayern dann, wenn die Zahl von 100 Neuinfektionen pro 100000 Einwohner binnen sieben Tagen in einer Region überschritten wird. Der Landkreis Neu-Ulm steht kurz davor. Sollte die Schwelle überschritten werden, verschärfen sich die Regeln bereits am darauffolgenden Tag folgendermaßen:

Bei Veranstaltungen sind maximal 50 Teilnehmer erlaubt. Das gilt für nahezu alle Veranstaltungen – etwa in Theater, Kino oder Vereinen. Von der Regel ausgenommen: zum Beispiel Gottesdienste, Demonstrationen, Hochschulen.

Die Sperrstunde für die Gastronomie gilt bereits ab 21 Uhr.

Die Vorgaben für Treffen, private Feiern und das Alkoholverbot bleiben gleich – wie bei der Stufe Rot.

Sollte der Inzidenzwert die Marke von 100 überschreiten, orientiere sich der Landkreis Neu-Ulm an den Vorgaben für ganz Bayern. Die Höhe der bei Corona-Verstößen fälligen Bußgelder würde sich nicht verändern, so ein Sprecher des Landratsamtes.

Insgesamt wurden im Landkreis Neu-Ulm 1139 bestätigte Fälle gemeldet. Das sind 16 mehr als noch am Montag. Über das Wochenende kamen 74 neue Fälle hinzu. Das Neu-Ulmer Gesundheitsamt arbeitet „am Anschlag“, so der Sprecher des Landratsamtes.

Für eine Schulklasse aus Neu-Ulm endete am Dienstag die Quarantäne. Neu in Quarantäne befinden sich jedoch fünf Schulklassen in Weißenhorn, drei Schulklassen und ein Sprachkurs in Neu-Ulm sowie eine Schulklasse in Vöhringen. Damit sind nach Angaben des Landratsamtes aktuell insgesamt 17 Klassen und ein Sprachkurs (Neu-Ulm, Illertissen, Vöhringen, Weißenhorn) sowie zwei Gruppen einer Kindertageseinrichtung in Nersingen-Oberfahlheim in Quarantäne.

Das Universitätsklinikum Ulm reagiert auf das aktuelle Infektionsgeschehen in Deutschland und der Region: Die bestehende Besuchsregelung wird zum Schutz der Patienten und Mitarbeiter eingeschränkt. Besuche von stationären Patienten sind ab Mittwoch, 28. Oktober vorerst nicht mehr möglich. Nur in begründeten Ausnahmefällen nach Anordnung durch eine Ärztin oder einen Arzt können Besucher noch das Universitätsklinikum betreten. Ausnahmeregelungen sind nach vorheriger Absprache mit dem behandelnden Arzt in folgenden Fällen möglich: Besuch von Patienten am Lebensende, Begleitung bei Geburten, ein Elternteil bei minderjährigen Patienten, Patient mit krankheitsbedingten Kommunikationsproblemen.

Patienten, die einen ambulanten Termin am Universitätsklinikum Ulm haben, erhalten eine schriftliche Genehmigung des Klinikums, um für diesen Termin ins Klinikum zu kommen. Begleitpersonen zu ambulanten Terminen sind nur in Ausnahmefällen und nach vorheriger Absprache gestattet.

Die Zugänge zum Klinikum sind weiterhin reduziert und werden kontrolliert. Patienten, die vor einer Behandlung am Universitätsklinikum Ulm auf das Coronavirus getestet werden müssen, werden gebeten, direkt in die Corona-Teststelle zu gehen. Diese befindet sich gegenüber der Zentralen Interdisziplinären Notaufnahme (ZINA) am Oberen Eselsberg in einem abgetrennten Bereich der Tagesklinik für Strahlentherapie und Radioonkologie. Notfallpatienten werden nach wie vor in der ZINA behandelt.

