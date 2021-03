12.03.2021

Corona: Das passiert, wenn die Inzidenz im Kreis Neu-Ulm wieder steigt

Plus Am Montag wurden die Corona-Einschränkungen im Landkreis Neu-Ulm gelockert. Doch was passiert, wenn die Sieben-Tage-Inzidenz wieder über 50 oder 100 steigt?

Von Quirin Hönig

Dank der niedrigen Corona-Fallzahlen können die Bewohner des Landkreises Neu-Ulm seit Montag ohne Voranmeldung einkaufen gehen. Weitere Lockerungen sind ab 22. März möglich, wenn die Sieben-Tage-Inzidenz durchgehend unter 50 bleibt. Falls die Inzidenz jedoch wieder steigt, müssen sich die Bürger erneut auf Einschränkungen vorbereiten.

Wenn die Corona-Inzidenz drei Tage in Folge über 50 Fälle pro 100.000 Einwohner steigt, müssen die Geschäfte im Landkreis nicht wieder schließen. Alle Läden, die keine Waren des täglichen Bedarfs anbieten, sollen dann jedoch auf das "Click and Meet"-Verfahren umstellen. Das heißt, dass Kunden vor ihrem Besuch einen Termin vereinbaren müssen.

Auch bei einer Inzidenz über 50 kann im Landkreis Neu-Ulm gelockert werden

Am 22. März können trotz eines Inzidenzwertes von über 50 weitere Lockerungen der Corona-Beschränkungen in Kraft treten, sofern der Wert von 100 Fälle pro 100.000 Einwohner nicht überschritten wird und das bayerische Gesundheitsministerium dies bewilligt. Außengastronomie, Kinos, Theater, Konzert- und Opernhäuser dürfen wieder öffnen und auch kontaktfreier Sport im Innenbereich sowie Kontaktsport im Freien können wieder stattfinden. Anders als bei den Lockerungen im Falle einer Sieben-Tage-Inzidenz unter 50, unterliegen diese Öffnungen aber einigen Einschränkungen.

Gäste der Außengastronomie müssen vorher einen Tisch reservieren und ihre Kontaktdaten hinterlegen. Sollten Personen aus mehreren Haushalten an einem Tisch sitzen, braucht jeder Einzelne einen negativen, tagesaktuellen Corona-Test. Auch Besucher von Kinos, Theatern, Konzert- und Opernhäusern sowie Sportler, die sich zu kontaktfreiem Sport im Innenbereich oder Kontaktsport im Freien treffen, müssen über einen solchen Test verfügen.

Steigt die Corona-Inzidenz über 100, gibt es wieder Ausgangssperren

Sollte die Sieben-Tage-Inzidenz die 100 übersteigen, werden die Lockerungen für den Einzelhandel zurückgenommen. Alle Läden im Landkreis, außer die des täglichen Bedarfs, müssen wieder schließen. Außerdem gilt dann eine nächtliche Ausgangssperre von 22 Uhr bis fünf Uhr morgens. In dieser Zeit ist der Aufenthalt außerhalb einer Wohnung untersagt, außer es gibt gute Gründe für das Verlassen der Wohnung, wie medizinische Notfälle oder die Berufsausübung.

