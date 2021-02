05.02.2021

Corona-Demo: Knapp 100 Platzverweise bei Auftritt von Bodo Schiffmann

Bodo Schiffmann bei einer Demonstration der Querdenker. Am Freitagabend sprach er vor mehreren hundert Teilnehmern in Weißenhorn.

Plus Hunderte versammelten sich zur Corona-Demo auf dem Rathausplatz in Weißenhorn. Gekommen war der bekannte Querdenker Bodo Schiffmann - und viel Polizei.

Von Michael Kroha

Hunderte Menschen haben am Freitagabend in Weißenhorn an einer Kundgebung der Gruppe "Klardenken Schwaben" gegen die Corona-Maßnahmen teilgenommen. Zu den Rednern gehörte unter anderem Bodo Schiffmann. Er gilt als einer der bekanntesten Köpfe der "Querdenken"-Bewegung. Die Polizei spricht am Abend von einem "ruhigen" Verlauf der Demonstration, musste nach eigenen Angaben aber knapp 100 Platzverweise aussprechen. Auch mehrere unrechtmäßige Atteste seien festgestellt worden.

Der abgesperrte Weißenhorner Rathausplatz war trotz leichtem Regen gut gefüllt. Die Versammlungsleiterin spricht von einer Teilnehmerzahl zwischen 200 und 300 Menschen. Die Polizei war mit stark ausgerüsteten Einsatzkommandos vor Ort. Der Grund dafür dürfte wohl der Auftritt Schiffmanns gewesen sein.

Bodo Schiffmann: Polizisten sollen gegen "vorsätzliche Tötung" in Pflegeheimen vorgehen

Schiffmann, ein HNO-Arzt aus Sinsheim, rief die anwesenden Polizeibeamten in seiner Rede dazu auf, den "möglichen Straftatbestand der vorsätzlichen Tötung" in den Pflegeheimen nicht länger hinzunehmen. Jeder Arzt, der eine Impfspritze in die Hand nehme, würde zudem "grob fahrlässig" handeln. Nicht nur dafür erhielt er reichlich Applaus von den Anwesenden.

Schiffmann gab zudem Tipps, wie sich Demo-Teilnehmer verhalten sollen, wenn die Polizei eine Kundgebung - wie zum Beispiel im August in Berlin - räumen wolle. Man solle nicht stehen bleiben, sondern sich hinsetzen und beten. Die Impfung gegen das Coronavirus nennt er ein "Götzenbild". Diejenigen, die dieses Götzenbild anbeteten, würden laut Schiffmann damit "zugrunde gehen und sterben". Er und alle, die sich seiner Bewegung anschlössen, aber seien "Engel". Das, was aktuell passiere, sei wie 1933, so Schiffmann.

Während der Kundgebung, bei der auch Wolfgang Greulich und Daniel Langhans von der vom Verfassungsschutz beobachteten Ulmer Querdenken-Gruppierung sich am Mikrofon äußerten, wurde von der Versammlungsleiterin Carina Gehring mehrfach darauf aufmerksam gemacht, sich an die Abstandsregeln und die Maskenpflicht zu halten.

Corona-Demo in Weißenhorn: 92 Platzverweise, zehn falsche Atteste

Zwar konnte der Polizeisprecher am Abend die genauen Hintergründe nicht erläutern, jedoch seien im Zusammenhang mit der Versammlung insgesamt 92 Platzverweise ausgesprochen worden. Die Polizei stellte nach eigenen Angaben zudem zehn Personen fest, die ein unrechtmäßiges Attest vorgewiesen hätten. Jetzt werde wegen des Verdachts der Urkundenfälschung ermittelt.

Auch gegen Bodo Schiffmann laufen aktuell Ermittlungen seitens der Staatsanwaltschaft Heidelberg wegen mutmaßlich falscher Atteste. Wie der SWR unter Berufung auf Ermittler berichtet, soll Schiffmann Atteste ausgestellt haben, die den Empfängern bestätigten, dass sie aus medizinischen Gründen keine Schutzmasken tragen könnten. Diese Personen wohnten zum Teil mehrere hundert Kilometer entfernt. Es gehe jetzt darum zu prüfen, ob die Atteste medizinisch plausibel seien. Mit Ermittlungsergebnissen sei Ende Februar zu rechnen.

Lesen Sie dazu auch:

Themen folgen