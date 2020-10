vor 32 Min.

Corona-Fall im Rathaus Nersingen: Bauamt ist nicht besetzt

Aufgrund eines positiven Corona-Falles sind vorübergehend nicht alle Abteilungen des Rathauses Nersingen voll besetzt.

Aufgrund eines positiven Corona-Testergebnisses mussten mehrere Abteilungen im Rathaus Nersingen ihren Betrieb vorübergehend einstellen. Das teilte die Gemeinde mit.

Betroffen sind in erster Linie die Bereiche Bauamt und Bauverwaltung. Die Mitarbeiter verrichten ihren Dienst, soweit es die Situation zulässt, im Homeoffice. Hierdurch kann es vorkommen, dass die telefonische Erreichbarkeit stark eingeschränkt ist. Anfragen sollen daher soweit möglich schriftlich via E-Mail an die jeweiligen Sachbearbeiter gerichtet werden.

Da auch andere Bereiche im Rathaus aufgrund der aktuellen Situation nicht voll besetzt sind, bittet die Gemeinde um Verständnis, sollte es zu verzögerten Rückmeldungen oder längeren Wartezeiten kommen. Wann das Rathaus wieder voll besetzt ist, ist laut Verwaltung derzeit noch nicht absehbar. (az)

Lesen Sie dazu auch:

Themen folgen