27.10.2020

Corona: Heime und Schlachthof stark betroffen

Hohe Fallzahlen im Alb-Donau-Kreis

Der Alb-Donau-Kreis hat mit einem starken Anstieg von Corona-Neuinfektionen zu kämpfen. Die Kontaktnachverfolgung sei zunehmend schwierig, sagte ein Sprecher des Landratsamtes mit Sitz in Ulm am Montag. Die Zahl der Neuinfektionen pro 100000 Einwohner in sieben Tagen lag am Sonntag bei 134. Nur in der Stadt Heilbronn lag der Wert nach Angaben des Landesgesundheitsamtes Baden-Württemberg mit 159,6 noch höher.

Für einen Großteil der Infektionen sind Ausbrüche in Pflegeheimen verantwortlich. In einem Heim in Laichingen sind inzwischen 71 Menschen positiv auf das Coronavirus getestet worden. 42 von ihnen sind Bewohner, elf Bewohner starben. Allerdings ist bei einem der Todesfälle noch nicht geklärt, ob die Todesursache Covid-19 ist. Ein Pflegeheim in Blaustein verzeichnet 53 Infektionen, 37 davon unter Bewohnern. Ein positiv getesteter Bewohner ist gestorben. Betroffen ist auch eine Einrichtung in Beimerstetten, sechs Bewohner und zwei Mitarbeiter sind nachweislich infiziert. Über das Wochenende ist es in zwei weiteren Pflegeheimen zu Infektionen gekommen: In Heroldstatt sei eine Mitarbeiterin positiv auf das Coronavirus getestet worden. In einer Einrichtung in Ehingen ergaben Tests bei zwei Mitarbeitern ein positives Ergebnis. Kontaktpersonen würden noch ermittelt, hieß es.

Daneben gebe es weitere „singuläre Fälle, die in die Bevölkerung streuen“, so der Sprecher. Die Infektionslage sei schwierig zu analysieren. Auch wenn das Gesundheitsamt von 20 Mitarbeitern des Deutschen Roten Kreuzes und zwölf Soldaten der Bundeswehr unterstützt werde, sei sicher, dass der Kreis weitere Hilfe benötigte, um den Anstieg der Infektionen zu bewältigen. Man brauche sowohl medizinisches Personal als auch Personal zur Kontaktnachverfolgung. Hierzu habe man eine Anfrage an das Sozialministerium in Stuttgart gestellt.

Im Ulmer Schlachthof ist nach einem Corona-Ausbruch die Zahl der Infizierten von 39 auf 48 angestiegen. Das Gesundheitsamt hat, wie berichtet, eine Reihentestung in der Zeit von Sonntagabend bis einschließlich Dienstag veranlasst. Damit sollen alle im Schichtbetrieb arbeitenden Angestellten erfasst werden. Bislang wurden 450 der 600 Beschäftigten getestet. Ein Teil der Testergebnisse steht noch aus.

Im betroffenen Bereich der Rinderschlachtung wurde der Betrieb am Freitag eingestellt, wie das Unternehmen Müller Fleisch mitteilte. Mittlerweile habe sich bestätigt, dass auch andere Bereiche, wie die Schweineverarbeitung und in einzelnen Fällen die Qualitätssicherung, durch positiv getestete Mitarbeitende tangiert sind, wie der Sprecher des Landkreises sagte. Für eine Schließung des gesamten Betriebs sehe das Gesundheitsamt derzeit aber keinen Anlass. Das Unternehmen Müller Fleisch gab an, die Infektionen der Schlachthof-Mitarbeiter hätten sich nach bisherigen Erkenntnissen „im privaten Wohn- und sozialen Umfeld unter Nichtbeachtung der Kontaktbeschränkungen zugetragen“. Für den Stadtkreis Ulm betrug die Sieben-Tage-Inzidenz am Sonntag 113,6. (dpa/az)

