Neu-Ulm

vor 19 Min.

Das sagt Stiko-Chef Mertens zur Kühlschrank-Panne bei Hausarzt Kröner

Plus Nach der Kühlschrank-Panne bei Dr. Kröner in Pfuhl sollen Antikörpertests zeigen, ob die Corona-Impfungen wirksam waren. Stiko-Chef Mertens ordnet deren Aussagekraft ein.

Von Michael Kroha

Nach der Kühlschrank-Panne stehen Betroffene seit Tagen Schlange vor der Hausarztpraxis von Dr. Christian Kröner in Pfuhl. Mithilfe von Antikörpertests soll nun überprüft werden, ob die Impfungen - trotz Lagerung der Präparate in einem zu warmen Kühlschrank - wirksam waren. Mehr als 400 Ergebnisse liegen inzwischen vor. Doch was sagen die Tests überhaupt aus? Der Ulmer Virologe Thomas Mertens ist Chef der Ständigen Impfkommission (Stiko). Im Interview spricht er über den Vorfall und ordnet die Antikörpertests sowie deren Werte ein.

