Corona-Impfung: Gibt es auch im Landkreis Neu-Ulm "Vordrängler"?

Plus Auch im Kreis Neu-Ulm wurden bereits Personen gegen Corona geimpft, die eigentlich noch nicht an der Reihe sind. Wie kam's dazu? Und wie ist die Impfsituation im Kreis?

Von Michael Kroha

Im Kreis Donau-Ries wurden mehrere Politiker - unter anderem der Landrat - schon gegen Corona geimpft, der Augsburger Bischof Bertram Meier hat ebenfalls seine Immunisierung erhalten. Dabei gehören sie nicht zur aktuell noch bevorrechtigten Kategorie. Auch im Landkreis Neu-Ulm wurden bereits Personen geimpft, die eigentlich noch nicht an der Reihe gewesen wären. Wie kam es dazu?

An den Kliniken der Kreisspitalstiftung erhielten zum Beispiel bereits Teile des Verwaltungspersonals das rare Vakzin. Das bestätigt Stiftungssprecherin Edeltraud Braunwarth auf Nachfrage unserer Redaktion. Nach Informationen unserer Redaktion gehört dazu auch der Stiftungsdirektor, Braunwarth wollte dies aufgrund des Datenschutzes nicht kommentieren.

Zu Beginn der Impfaktion am Jahresanfang sei es demnach immer wieder vorgekommen, dass kurz vor Schließung des Impfzentrums Weißenhorn noch Impfdosen übrig gewesen seien, die nicht bis zum nächsten Tag aufbewahrt werden konnten. In diesen Fällen sei die Stiftungsklinik kurzfristig kontaktiert worden, um Mitarbeiter der höchsten Priorität zur Impfung zu schicken.

Alle Impfwilligen an der Stiftungsklinik waren schon immunisiert

Als alle Impfwilligen der höchsten Priorität aber immunisiert waren, wurden die übrigen Dosen auch an Mitarbeiter mit geringerer Priorität verabreicht, darunter Beschäftigte der Verwaltung. In diesen Einzelfällen habe es sich aber stets um Impfstoffe gehandelt, die bereits in Spritzen aufgezogen und vorbereitet waren und deshalb nicht bis zum nächsten Tag aufbewahrt werden konnten, so Braunwarth weiter. Die Klinikleitung beteuert, dass keiner der geimpften Mitarbeiter regulär zu einem Termin angemeldet gewesen sei. Sie hätten sich lediglich kurzfristig zur Verfügung gestellt. Keiner priorisierten Person sei ein Termin weggenommen worden.

Inzwischen gebe es für solche Fälle sogenannte Reservelisten mit Personen, die für eine Impfung einspringen können, damit die Impfdosis nicht verfällt. Darauf stehen Menschen, die laut Verordnung berufsbedingt aktuell geimpft werden können. Dazu zählen unter anderem Mitarbeiter der Kliniken, der Rettungsdienste und Beschäftigte in medizinischen Einrichtungen.

Insgesamt gab es schon 9056 Corona-Impfungen im Kreis Neu-Ulm

Die Kapazitäten in den Zentren in Neu-Ulm und Weißenhorn könnten nach Angaben des Neu-Ulmer Landratsamtes problemlos erhöht werden, jedoch sei der Impfstoff nach wie vor nur begrenzt verfügbar. Im Kreis wurden insgesamt 9056 Erst- und Zweitimmunisierungen verabreicht (Stand: 9. Februar 2021).

In den Kliniken habe das medizinische Personal, das zur höchsten Prioritätsstufe gehört, mittlerweile vollständig den ersten und zweiten Piks erhalten. Auch beim BRK-Kreisverband Neu-Ulm seien nunmehr alle hauptamtlichen Mitarbeiter, die zur ersten Stufe gehören, geimpft. Ähnlich die Situation in den Alten- und Pflegeheimen, die mittlerweile fast vollständig durchgeimpft seien: Nahezu alle Bewohner, wie auch Pflegekräfte, hätten demnach zum ersten und zum zweiten Mal ihr Vakzin erhalten.

Landrat Thorsten Freudenberger (CSU) hat im Gegensatz zum Donau-Rieser Amtskollegen noch keine Impfung bekommen. Außerdem käme er wegen seiner Corona-Infektion im November ohnehin dafür nicht infrage. Er lobt die Arbeit des Katastrophenschutz-Teams, das unter anderem mit Vertretern aus Polizei, Feuerwehr und Rotem Kreuz besetzt ist.

Der Inzidenzwert ist seit dem Höchstwert von 261,4 am 28. November vergangenen Jahres mittlerweile auf 55,9 (10. Februar) gefallen. Das Gesundheitsamt sei zwar nach wie vor stark belastet, schaffe es aber, die Infektionsketten zeitig nachzuverfolgen. Die Zahl der gemeldeten bestätigten Fälle seit Beginn der Corona-Pandemie stieg im Vergleich zum Vortag um 14 auf insgesamt 4654. 147 aktuell bestätigte Fälle befinden sich derzeit in Quarantäne. 99 Personen starben an oder mit dem Coronavirus. Von den bestätigten Fällen werden elf Personen in einer Klinik betreut, zwei davon im Intensivbereich.

