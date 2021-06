Landkreis Neu-Ulm

Diese Menschen arbeiten in den Impfzentren im Landkreis Neu-Ulm

Vom Eingang bis zum Ausgang: Wer sind die Menschen, die in den Impfzentren im Kreis Neu-Ulm arbeiten? Wir stellen Sie Ihnen vor.

Plus Wer sind die Menschen, die in den Impfzentren in Neu-Ulm, Weißenhorn und Illertissen arbeiten? Wie denken sie über ihren Job? Wie denken sie über ihre Patienten?

Von Michael Kroha

Die Corona-Pandemie hat unser Leben auf den Kopf gestellt. Und auch ein Jahr danach ist noch nichts wie davor. "Das Impfen ist der Schlüssel, um die Pandemie zu überwinden“, sagte Bundeskanzlerin Angela Merkel ( CDU) jüngst, nachdem sie ihre zweite immunisierende Spritze bekam. Im Kreis Neu-Ulm arbeiten täglich um die 100 Mitarbeiter in den Impfzentren (IZ) dafür, dass so viele Menschen wie möglich so schnell wie möglich geimpft werden. Doch wer sind diese Menschen? Wir stellen sie Ihnen vor bei einer Runde durch die Standorte Neu-Ulm, Weißenhorn und Illertissen - vom Eingang bis zum Ausgang.

