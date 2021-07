Impfaktion mit Münsterblick im Stadthaus Ulm am Samstag

In Ulm werden die Impfangebote zunehmend zögerlich angenommen. Am Samstag wird auf dem Münsterplatz eine Option ganz ohne Hürden geboten.

Eine Impfaktion ohne Terminvereinbarung im Stadthaus Ulm findet am 17. Juli statt. Von 10 bis 18 Uhr finden hier nach Angaben des Ulmer Impfzentrums "freie" Impfungen ohne vorherige Terminvereinbarung statt. Zum Einsatz kommt der Vektorimpfstoff von Johnson & Johnson (primär gemäß Empfehlung für Ü-60-Jährige, auf Wunsch und nach individueller Risikoabwägung aber auch für alle Personen ab 18 Jahren).

Ein Piks Johnson & Johnson auf dem Münsterplatz

Bei Johnson & Johnson ist im Gegensatz zu den anderen zugelassenen Impfstoffen keine zweite Impfung für den vollen Impfschutz notwendig. Das heißt für alle Interessierten: Ein einziger Piks, und schon verfügen Sie nach den üblichen 14 Tagen über einen vollständigen Impfschutz.

Alternativ bietet das Impfteam auch eine Impfung mit dem mRNA-Impfstoff von Biontech an. Der hierfür notwendige Zweittermin wird mit einem Mindestabstand von drei Wochen zur Erstimpfung vor Ort für das Impfzentrum Ulm auf dem Messegelände vergeben.

Den QR-Code für den digitalen Impfnachweis gibt es ebenfalls direkt vor Ort bei der Impfung.

Das Impfangebot wird nach Angaben des Impfzentrums zunehmend zögerlich gebucht, freie Termine seien auch im Impfzentrum in beträchtlicher Anzahl für alle zugelassenen Impfstoffarten verfügbar.

Ehingen wird in Ulm zum Impfzentrum Ulm/Alb-Donau-Kreis zusammengeführt

Zum 16. August wird das Kreisimpfzentrum Alb-Donau mit derzeitigem Standort in Ehingen mit dem Impfzentrum Ulm auf dem Messegelände Ulm zusammengeführt. Durch den Zusammenschluss zum Impfzentrum Ulm/Alb-Donau-Kreis könne der Betrieb in der Messehalle 7 in Ulm in bekannter Stärke aufrechterhalten werden.

Universitätsklinikum Ulm ist durchgeimpft

Mit der 5.348. Corona-Erstimpfung endete nun die Impfkampagne für alle Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen am Universitätsklinikum Ulm (UKU). Die Impfbereitschaft der Beschäftigten war dabei überdurchschnittlich hoch: Über 83 Prozent der Belegschaft sind erstgeimpft, und 86 Prozent haben ihre Zweitimpfung erhalten. Die Differenz ergibt sich aus neu eingestellten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die schon einmal geimpft waren, sowie durch Beschäftigte, die eine Corona-Infektion hatten und dadurch nur eine Impfung erhielten. (AZ)