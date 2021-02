vor 28 Min.

Corona-Impfung im Kreis Neu-Ulm: Wann ist die nächste Prio-Stufe dran?

Plus Seit bald zwei Monaten wird im Kreis Neu-Ulm gegen das Coronavirus geimpft. Aber bislang nur die erste Kategorie. Wann kommt die nächste Stufe dran?

Von Michael Kroha

Alten- und Pflegeheime gelten im Landkreis Neu-Ulm als "fast vollständig durchgeimpft". Auch das medizinische Personal in Kliniken sowie des Rettungsdienstes soll - wie berichtet - bereits komplett immunisiert worden sein. Doch wie ist die Lage bei den über 80-Jährigen? Wann kommt im Kreis Neu-Ulm die nächste Prioritätsstufe bei den Corona-Impfungen dran?

Weil zu Beginn der Corona-Impfkampagne noch nicht ausreichend Impfstoff für alle verfügbar war - und noch immer ist, wurde eine bundesweit gültige Priorisierung aufgesetzt. Diese legt fest, wer beim Impfen gegen Covid-19 Vorrang hat. Daran orientieren sich auch der Freistaat Bayern und der Kreis Neu-Ulm.

Folgende Personen gehören zur ersten Kategorie mit "erhöhter Priorität":

Über 80-Jährige

Personen, die in stationären Einrichtungen für ältere oder pflegebedürftige Menschen behandelt, betreut oder gepflegt werden oder tätig sind,

Pflegekräfte in ambulanten Pflegediensten

Beschäftigte in medizinischen Einrichtungen mit hohem Expositionsrisiko wie Intensivstationen, Notaufnahmen, Rettungsdienste, als Leistungserbringer der spezialisierten ambulanten Palliativversorgung, Corona-Impfzentren und in Bereichen mit infektionsrelevanten Tätigkeiten

Beschäftigte in medizinischen Einrichtungen, die Menschen mit einem hohen Risiko behandeln, betreuen oder pflegen.

Nach Angaben des Neu-Ulmer Landratsamtes werden Termine für Impfungen gegen das Coronavirus noch immer ausschließlich an die oben genannten Personengruppen vergeben. Die Warteliste hierfür soll aktuell bis mindestens März reichen. "Vielleicht sogar noch länger", so eine Behördensprecherin.

Wann also die nächste Prio-Stufe an der Reihe ist, lasse sich nicht genau sagen. Das sei auch von der Verfügbarkeit des Impfstoffs abhängig, so die Sprecherin weiter. Näheres dazu könne lediglich das bayerische Gesundheitsministerium mitteilt. Hier steht eine Anfrage unserer Redaktion noch aus.

Anmeldung zur Corona-Impfung zwar für jeden möglich, aber es wird zum Teil abgeraten

Für eine Impfung anmelden kann sich zwar schon jeder - unabhängig davon, welcher Kategorie man zugeordnet wird. Das Landratsamt aber bittet darum, dass Personen, die sich derzeit noch nicht impfen lassen können, mit der Registrierung noch zu warten, damit die anderen Meldungen zügig bearbeitet werden können.

Für die nächste, zweite Kategorie mit "hoher Priorität" sind folgende Personen vorgesehen:

Über 70-Jährige

Personen mit Trisomie 21, mit Demenz, mit geistiger Behinderung oder mit schwerer psychiatrischer Erkrankung, insbesondere bipolare Störung, Schizophrenie oder schwere Depression

Personen nach einer Organtransplantation

Krebserkrankte, Personen mit schwerer Lungenerkrankung, sehr ausgeprägter Adipositas, schwerem Diabetes mellitus, chronischer Leber- oder Nierenerkrankung

Personen, bei denen nach individueller ärztlicher Beurteilung aufgrund besonderer Umstände im Einzelfall ein sehr hohes oder hohes Risiko für einen schweren oder tödlichen Krankheitsverlauf nach einer Infektion mit dem Coronavirus besteht

besteht Bis zu zwei enge Kontaktperson von pflegebedürftigen Personen, die nicht ein einer Einrichtung leben, die über 70 Jahre alt sind, nach Organtransplantation oder die eine der vorgenannten Erkrankungen oder Behinderung haben

Bis zu zwei enge Kontaktpersonen von Schwangeren

Personen, die in stationären Einrichtungen für geistig behinderte Menschen tätig sind oder im Rahmen ambulanter Pflegedienste regelmäßig geistig behinderte Menschen behandeln, betreuen oder pflegen

Personen, die in Bereichen medizinischer Einrichtungen mit einem hohen oder erhöhten Expositionsrisiko in Bezug auf das Coronavirus tätig sind, insbesondere Ärzte und sonstiges Personal mit regelmäßigem Patientenkontakt, Personal der Blut- und Plasmaspendedienste und in Corona-Testzentren

tätig sind, insbesondere Ärzte und sonstiges Personal mit regelmäßigem Patientenkontakt, Personal der Blut- und Plasmaspendedienste und in Corona-Testzentren Polizei- und Ordnungskräfte, die im Dienst, etwa bei Demonstrationen, einem hohen Infektionsrisiko ausgesetzt sind

Personen im öffentlichen Gesundheitsdienst und in relevanten Positionen der Krankenhausinfrastruktur

Personen, die in Flüchtlings- und Obdachloseneinrichtungen leben oder tätig sind

Personen, die im Rahmen der nach Landesrecht anerkannten Angebote zur Unterstützung im Alltag im Sinne des § 45a des Elften Buches Sozialgesetzbuch regelmäßig bei älteren oder pflegebedürftigen Menschen tätig sind.

Weitere Informationen zur Terminvereinbarung zum Impfen gegen das Coronavirus bietet das Landratsamt Neu-Ulm hier auf seiner Internetseite an.

