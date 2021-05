Landkreis Neu-Ulm

17:48 Uhr

Impfung mit Johnson & Johnson: Geht's im Kreis Neu-Ulm jetzt schneller voran?

Plus Tausende warten im Kreis Neu-Ulm noch auf ihre erste Corona-Impfung. Erstmals kam in den Arztpraxen Johnson & Johnson zum Einsatz. Geht jetzt was voran?

Von Michael Kroha

Christin Münzer hat sich an ihrem 35. Geburtstag ein ganz besonderes Geschenk gemacht: 59 Kilometer ist sie am Mittwoch von Mörslingen im Kreis Dillingen samt Mann und Sohn nach Pfuhl gefahren, um sich dort impfen zu lassen. "Ich bin Impf-Tourist", sagt sie, als sie in der Praxis von Hausarzt Dr. Christian Kröner auf ihre Spritze wartet. Zum Einsatz kam bei ihrem Tagesausflug dann auch noch ein ganz besonderes Präparat, das im Kreis Neu-Ulm bislang nicht verwendet wurde - nämlich das Vakzin des US-amerikanischen Herstellers Johnson & Johnson. Was bedeutet der neue Stoff für das Impf-Tempo im Landkreis? Geht es jetzt schneller voran?

Themen folgen