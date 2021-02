17:56 Uhr

Corona-Impfzentrum Ulm ist nicht ausgelastet

In der Messehalle 7 in der Friedrichsau wurde das zentrale Ulmer Impfzentrum eingerichtet. Es ist betriebsbereit – die Verantwortlichen warten nur noch auf genügend Impfwillige. Zumindest am Mittwoch.

Plus Lehrkräfte und Erzieherinnen können sich seit Montag in Ulm impfen lassen. Telefonisch wurden angeblich jedoch Ulmer Impfberechtigte abgelehnt- weil sie in Neu-Ulm arbeiten.

Von Oliver Helmstädter

Am Montagmorgen angerufen, Termin vereinbart und um 11 Uhr die Spritze im Arm. Für Lehrkräfte und Erzieherinnen war es in Ulm diese Woche bisher einfach, an die Corona-Impfung zu kommen. Das weckt Begehrlichkeiten.

Doch selbst in Ulm wohnende Lehrkräfte und Erzieherinnen wurden bei der "Impfhotline" abgelehnt, weil ihr Arbeitgeber ja in Neu-Ulm und damit dem falschen Bundesland sitze. Nicht nur aus epidemiologischer Sicht ein Irrsinn. "Wir sind mit dem Astra-Zeneca-Impfstoff in Ulm nicht ausgebucht", sagt auf Anfrage unserer Redaktion der Leiter des Ulmer Corona-Impfzentrums, Bernd Kühlmuß. Und eine Abweisung, weil der Arbeitgeber im falschen Bundesland sitze, dürfe es eigentlich nicht geben.

Impfberechtigte aus Ulm und Neu-Ulm können Termine ausmachen

"Impfberechtigte können Termine über die bekannten Wege ausmachen", sagt Kühlmuß. In Ulm werde entgegen den Erfahrungen, die unsere Redaktion erreichten, nicht geprüft, wo der zu Impfende arbeitet. "Bayern scheint das anders zu handhaben, das haben wir schon mehrfach gehört", so Kühlmuß.

Vakzin von Astra-Zeneca im Impfzentrum

Wie Kühlmuß sagt, sei in Ulm insbesondere das Vakzin von Astra-Zeneca vorrätig. Das wird aktuell nur für Menschen unter 65 Jahren empfohlen, also nicht für einen Großteil der Gruppe, die an erster Stelle bei der Impfreihenfolge steht.

Der Corona-Impfstoff von Astra-Zeneca galt zunächst als Hoffnungsträger. Dann aber kamen Zweifel an der Wirksamkeit, vor allem bei älteren Menschen und in Bezug auf die Mutationen. Deswegen wird er nun auch nur für Menschen unter 65 Jahren offiziell empfohlen. Aus Sicht von Experten wie Kühlmuß überwiegen aber dennoch die Vorteile.

