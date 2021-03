vor 32 Min.

Corona-Inzidenz im Alb-Donau-Kreis unter 100: Diese Regeln gelten jetzt

Fünf Tage hintereinander lag die Corona-Inzidenz im Alb-Donau-Kreis unter dem Wert von 100. Die Folge: Ab Mittwoch gelten neue Regeln - ein Überblick.

Fünf Tage in Folge lag die Corona-Inzidenz im Alb-Donau-Kreis unter dem Schwellenwert von 100. Das hat das Gesundheitsamt im zuständigen Landratsamt in Ulm am heutigen Dienstag, 23. März, rechtswirksam festgestellt. Somit gelten am Mittwoch, 24. März, neue Regeln.

Die Entscheidung fiel auf Basis der Corona-Verordnung des Landes Baden-Württemberg in ihrer aktuellen Fassung. Dort ist dieses Vorgehen genau festgeschrieben.

Grundlage für die Regeländerungen ist, dass der Sieben-Tage-Inzidenzwert für den Landkreis fünf Tage lang stabil unter dem Wert von 100 pro 100.000 Einwohner lag. Basis dafür sind die vom Landesgesundheitsamt veröffentlichten Inzidenzwerte. Diese liegen seit dem vergangenen Freitag in Folge unter der Marke von 100.

Inzidenz unter 100: Was ist im Alb-Donau-Kreis jetzt wieder möglich?

Damit werden zahlreiche, seit dem 17. März für das Kreisgebiet zurückgenommenen Öffnungsschritte wieder gelten – und zwar ab Mittwoch, 24. März, 0 Uhr. Das betrifft Folgendes:

Ab Mittwoch ist im Alb-Donau-Kreis das Terminshopping im Einzelhandel („Click and Meet“) wieder möglich.

das im Einzelhandel („Click and Meet“) wieder möglich. Museen , Galerien, botanische Gärten und Gedenkstätten können wieder öffnen und nach einer Terminvereinbarung und Dokumentation Besucher empfangen.

, Galerien, botanische Gärten und Gedenkstätten können wieder öffnen und nach einer Terminvereinbarung und Dokumentation Besucher empfangen. Möglich sind auch wieder körpernahe Dienstleistungen , wie Kosmetik-, Nagel- und Massagestudios sowie Sonnen-, Tattoo- und Piercingstudios – gegebenenfalls gegen Vorlage eines tagesaktuellen negativen Schnelltests.

, wie Kosmetik-, Nagel- und Massagestudios sowie Sonnen-, Tattoo- und Piercingstudios – gegebenenfalls gegen Vorlage eines tagesaktuellen negativen Schnelltests. Die Nutzung von Sportanlagen für den Amateur- und Freizeitindividualsport ist wieder möglich, für kontaktarmen Sport und mit begrenzter Gruppengröße (max. 5 Personen aus 2 Haushalten oder Gruppen von max. 20 Kindern bis einschl. 14 Jahre).

ist wieder möglich, für kontaktarmen Sport und mit begrenzter Gruppengröße (max. 5 Personen aus 2 Haushalten oder Gruppen von max. 20 Kindern bis einschl. 14 Jahre). Ansammlungen und private Treffen sind von Personen aus zwei Haushalten möglich, mit insgesamt nicht mehr als fünf Personen – Kinder unter 14 Jahren der jeweiligen Haushalte nicht mitgerechnet.

Würden die Inzidenzwerte drei Tage in Folge wieder über 100 pro 100.000 Einwohner liegen, müssten die genannten Öffnungsschritte wieder zurückgenommen werden.

Derzeit bereitet die Landesregierung die Änderung der Corona-Verordnung vor, nach den jüngsten Beschlüssen der Ministerpräsidentenkonferenz. Ob und in welcher Form dies Auswirkungen auf die konkreten Regelungen vor Ort haben wird, muss abgewartet werden. Die neue Verordnung des Landes wird voraussichtlich für den 29. März erwartet. (AZ)

